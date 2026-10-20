Nad Infantina znova še Uefa, ki je Fifi zaradi poigravanja postavila ultimat

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) postavila rok do 2. novembra, da predloži dokumente in odgovori na vprašanja o opuščenem načrtu predsednika Fife Giannija Infantina za vključitev zasebnih vlagateljev v komercialne posle zveze. Fifa je njegov načrt opustila po nasprotovanju in grožnjah z bojkotom.

Pri krovni evropski zvezi so zahtevo poslali po sestanku sveta Fife prejšnji teden v Zürichu, na katerem so evropski predstavniki izrazili nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja preglednosti pri vodenju organizacije. O tem so poročali svetovni mediji The Times in The Guardian, ameriški Washington Post ter nemška tiskovna agencija DPA.

Infantino se je opravičil zaradi pomanjkljivega posvetovanja o načrtu, vendar po mnenju evropskih predstavnikov ni zadovoljivo odgovoril na ključna vprašanja niti predložil zahtevanih dokumentov.

V pismu, ki ga je v imenu evropskih članov sveta Fife podpisal generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis, je zveza zahtevala odgovore na 42 vprašanj.

Med drugim jo zanimajo podrobnosti o osebnih prejemkih Infantina, plačilih pevcu Marcu Anthonyju, obravnavi disciplinskega primera ameriškega nogometaša Folarina Baloguna med letošnjim svetovnim prvenstvom ter poslovnih in političnih povezavah z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo družino. Uefa želi tudi pojasnila o neodvisnosti sodnih, volilnih in etičnih organov Fife.

»Številna vprašanja ostajajo brez odgovorov, zahtevanih informacij in dokumentov pa niso predložili,« so pri Uefi zapisali v pismu. Po mnenju evropske zveze umik načrta, opravičilo in napoved morebitnih reform upravljanja ne pojasnijo, kako so sprejemali ključne odločitve in zakaj pri tem ni sodeloval svet Fife.

Spor se nanaša na projekt FIFA Forward Enterprise (FFE), s katerim je Infantino želel ustanoviti novo družbo za upravljanje komercialnih pravic in organizacijskih poslov nogometnih tekmovanj. Načrt je predvideval prodajo 20-odstotnega deleža zasebnim vlagateljem, s čimer bi Fifa zbrala 4,2 milijarde dolarjev oziroma približno 3,7 milijarde evrov. Nova družba bi upravljala komercialne pravice do različnih tekmovanj, med njimi svetovnih prvenstev v moški in ženski konkurenci ter klubskega svetovnega prvenstva.

Infantino je načrt opustil 31. julija, le nekaj dni po njegovem razkritju, potem ko je naletel na ostro nasprotovanje.

Uefa je v ZDA sprožila tudi pravne postopke, da bi pridobila dokumente in pričanja, povezana z načrtom FFE. Zbrane dokaze želi uporabiti pri pripravi morebitnih nadaljnjih pravnih ukrepov proti Infantinu v Švici. Odvetniki Fife so v sodnih vlogah nasprotno očitali Uefi, da vodi kampanjo blatenja organizacije in njenega predsednika.

Bližajo se volitve, še zadnjič bo sodeloval tudi Čeferin

Rok za predložitev odgovorov in dokumentov se izteče 2. novembra, 16 dni pred iztekom roka za predlaganje kandidatov, ki bi na predsedniških volitvah izzvali Infantina. Volilni kongres Fife bo 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku.

Infantino, ki svetovno zvezo vodi od leta 2016, se bo potegoval za četrti mandat. Kandidaturo je napovedal tudi nekdanji švicarski reprezentant Ramon Vega, ki pa mora za uradno kandidaturo zbrati potrebno podporo nacionalnih zvez.

Prihodnje leto bo volilni kongres gostila tudi Uefa. Na 51. rednem kongresu, ki bo 22. aprila v Astani v Kazahstanu, se bo za nov, zadnji mandat na čelu evropskega nogometa potegoval Slovenec Aleksander Čeferin.

Njegovo kandidaturo je Uefa potrdila 8. oktobra, potem ko ga je k ponovni kandidaturi soglasno pozvalo vseh 55 nacionalnih zvez članic. Čeferin je v zadnjem obdobju ostro kritiziral Infantinovo vodenje Fife in njegov opuščeni načrt vključitve zasebnih vlagateljev v komercialne posle svetovne zveze.