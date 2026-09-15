Prvi se mu je odrekel Čeferin, sledili so drugi, zdaj še Grk in Nemec

Pritisk evropskega nogometa na predsednika Fife Giannija Infantina se stopnjuje. Predsednik grške nogometne zveze Makis Gagatsis je po zasedanju izvršnega odbora Uefe v Solunu javno podprl evropsko zahtevo po spremembah v vrhu svetovne nogometne zveze in potrdil, da Grčija ne podpira več Infantinove kandidature. »Grška nogometna zveza je zavzela jasno stališče proti kandidaturi Giannija Infantina,« je dejal Gagatsis. »Na svetovnem prvenstvu smo videli stvari, ki za nogometno javnost niso sprejemljive. Nato je prišel še program prodaje pravic svetovnega prvenstva in temu jasno nasprotujemo, zato smo umaknili podporo predsedniku Fife.« Infantino se je znašel pod vse večjim pritiskom Infantino se je znašel pod vse večjim pritiskom po propadlem načrtu, po katerem bi Fifa del komercialnih ...