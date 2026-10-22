Nad Infantinom tudi primeri iz Džibutija, Konga in Somalije

Ko ena največjih športnih organizacij na svetu postane predmet vprašanj o lastni neodvisnosti, to presega nogomet in zadeva razumevanje moči v globalnih institucijah. V zadnjih dneh je Uefa na Fifo naslovila vrsto natančnih, tudi pravno občutljivih vprašanj o delovanju njenega etičnega in disciplinskega sistema, pri čemer se očitki ne ustavijo v Zürichu, temveč segajo do nacionalnih zvez v DR Kongu, Džibutiju in Somaliji ter nekaterih najzvestejših zaveznikov Giannija Infantina.

Preverite, za katere konkretne primere gre – od sporne registracije igralca DR Konga v kvalifikacijah za SP 2026 do domnevno selektivnega nadzora nad skoraj pol milijona funtov razvojnih sredstev –, primere, ki odpirajo vprašanje, ali Fifa pravila res uporablja enako za vse. Članek razkriva, kako so se po statutarnih spremembah leta 2016 prerazporedile pristojnosti znotraj Fife, kaj to pomeni pred volitvami leta 2027 in kje se danes konča športno pravo ter začne politična zvestoba.