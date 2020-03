FOTO:Tik pred koncem prvih polčasov padla tudi Atletico in Borussia

Prvi opozoril nase Neymar, drugi Wijnaldum

Georginio Wijnaldum je s strelom z glavo načel mrežo, ki jo čuva vratar Jan Oblak. FOTO: Reuters

Brazilec Neymar (levo) je krenil nad Nemce, njegova kolega Mauro Icardi in Kylian Mbappe sta prvi sodnikov žvižg slišala na klopi za rezerve. FOTO: AFP

Navijači Liverpoola so pred tekmo z Atleticom dali vedeti Špancem, kaj jih čaka na štadionu Anfield. FOTO: Reuters

Potem ko je včerajšnji dan lige prvakov zaznamoval slovenski nogometaš Josip Iličić , drugi večer povratnih tekem osmine finala prinaša privlačna dvoboja v Franciji in Angliji. V Liverpoolu gostuje Atletico Madrid, ki je dobil prvo tekmo z 1:0, v Parizu pa Borussia Dortmund, ki je v Nemčiji zmagala z izidom 2:1.Tekmo na pariškem štadionu Park princev igrajo pred praznimi tribunami, pod lupo pa je spektakel na Otoku, kjer je aktiven tudi slovenski vratar. Domači trenerje poslal nad Škofjeločana napadalno navezo (4-3-3), njegov kolegaračuna na preverjen sistem igre 4-4-2 in napadani parPo prvih tridesetih minutah je prišlo do spremembe le v Parizu. Enega od domačih kotov je izvedel, v kazenskem prostoru pa je bil najbolj zbran Brazilec, ki je z glavo načel mrežo Nemcev. V tem trenutku je potnik v osmino finala PSG. Tik pred koncem prvih polčasov se je zapletlo tudi na Otoku. Tudije namreč klonil, Liverpool pa je prešel v vodstvo z 1:0.je podal z desne strani, predložek pa je unovčilin z neugodnim strelom z glavo matiral Oblaka. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi spremljali podaljšek. To še ni bilo vse! Še enkrat so se oglasili Parižani in v zadnji minuti prvega dela igre zabili še gol za vodstvo z 2:0. Natančen je bilVodstvo Liverpoola in PSG po prvem polčasu je zasluženo. Oba sta močneje iskala kakšen gol skozi večjo posest žoge (63:37 v Angliji, 58:42 v Franciji) in denimo zbrala več kotov (Liverpool 7:2, PSG 4:0), ob tem velja izpostaviti tudi obrambo Jana Oblaka po strelu Roberta Firmina v 36. minuti tekme.