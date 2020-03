Nad koronavirus s pol milijarde evrov

Ljubljana - Španska nogometna zveza (RFEF) bo za reševanje finančnih težav španskih nogometnih klubov, ki so se zaradi pandemije koronavirusne bolezni znašli v likvidnostnih težavah ter pred grozečo likvidacijo, namenila pol milijarde evrov, so poročali španski mediji.



Denar bo namenjen klubom, ki ne morejo zahtevati povračila izgubljenih televizijskih pravic iz obdobja, ko se tekme ne igrajo.



Rok za poplačilo tega premostitvenega posojila bo znašala pet let.



Španska federacija se je tudi amaterskim, ženskim in moškim, klubom, odločila pomagati s posojilom štirih milijonov evrov.

Zvezdniki svetovnega športa so vse bolj aktivni pri pomoči za boj proti koronavirusu.