Nad padlim junakom visi sum posilstva

V nadaljevanju preberite:

Kaj se je zgodilo zadnji dan minulega leta v razvpitem nočnem klubu Sutton v Barceloni? To je vprašanje, ki bo naslednjih nekaj tednov ali mesecev osrednja tema odmevne afere, v katero se je zapletel 39-letni brazilski nogometni zvezdnik Dani Alves. Bremeni ga huda obtožba, da je 31. decembra posilil dekle. Alves je zaprosil za odpravo pripora ob plačilu varščine in zagotovil, da do začetka sojenja ne bo zapustil Barcelone.