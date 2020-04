Nadaljevanje 1. SNL 30. maja

Ljubljana - Znan je prvi termin nadaljevanja 1. SNL. Nogometna zveza Slovenije je klubom sporočila, da bi se, če bodo razmere to dovoljevale, nadaljevala 30. maja in v peklenskem ritmu enajstih tekem končala 7. julija. Takoj bi sledile tudi kvalifikacije za ligo prvakov in evropsko ligo. Toda težava je, da bi morali klubi po dveh mesecih karantene opraviti tudi daljše priprave. Po sedanjem predlogu bi imeli na voljo le dva tedna, od 15. maja. Termin naj bi potrdili 4. maja. Tekmovanja za mlade se ne bodo nadaljevala in ne bodo razglasili prvakov.