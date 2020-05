Nadaljevanje španske lige 11. junija

Madrid - Potem ko je dobilo vladno dovoljenje za nadaljevanje, se je vodstvo elitne španske lige odločilo, da se bodo nogometaši na zelenice vrnili 11. junija.



"Nadaljevali bomo 11. junija, določili pa smo tudi datum začetka naslednjega prvenstva, to bo 12. september," je dejal predsednik lige Javier Tebas.



Prvenstvo bo potekalo brez gledalcev, nadaljevanje pa bosta, kot je bilo predvideno, odprla Real Betis in Sevilla.



"Pripravljeni smo, upam, da bomo ligo tudi končali, takrat bo za nas pomemben dan," je zatrdil Tebas.

TV s hrupom

Dotaknil se je tudi televizijskih prenosov, gledalci pred TV-ekrani si bodo tekme lahko ogledali na dva načina, ali brez glasu ali pa s simulacijo hrupa, ki se sicer sliši na stadionih.



Nogometaši, ki so morali prvenstvo zaradi epidemije novega koronavirusa prekiniti 12. marca, so prejšnji teden začeli trenirati, a le v skupinah po deset. Tebas prave treninge napoveduje čez nekaj dni.



Pred prekinitvijo je vodila Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred večnim tekmecem Real Madridom.