Maroša popeljal Nafto nazaj v prvo ligo

Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.
Nafta (v modrih dresih) se je vrnila med slovensko elito. FOTO: instagram
Nafta (v modrih dresih) se je vrnila med slovensko elito. FOTO: instagram
STA
31. 5. 2026 | 22:53
Nogometaši Nafte so v drugi tekmi kvalifikacij za Prvo ligo Telemach premagali Primorje z 1:0 (0:0). Strelec je bil Amadej Maroša v 93. minuti. 

Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono igrali v Prvi ligi Telemach. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju 0:0 sredi tedna v Ajdovščini so danes v Lendavi slavili z 1:0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Maroša.

Lendavčani so se ekspresno vrnili v elitno konkurenco, potem ko so lani kot zadnjeuvrščena ekipa Prve lige Telemach neposredno izpadli v drugo ligo. V tej sezoni je Nafta v drugoligaški konkurenci vodila večji del sezone, v zadnjih dveh krogih pa je zapravila pet točk prednosti in morala v kvalifikacije za popolnitev Prve lige Telemach.

Dvaintridesetletni Maroša je na dveh tekmah potreboval tri zadetke, da so mu sodniki priznali 21. gol v sezoni. V Ajdovščini je zadel že v tretji minuti, a je bil predhodno v nedovoljenem položaju, v Lendavi pa je gledalce najprej dvignil na noge na začetku drugega polčasa, vendar je pred tem storil prekršek, nato pa še v sodnikovem podaljšku, ko je sprožil začetek velikega slavje v Športnem parku.

Nafta je v 93. minuti izvedla udarec s kota, Maroša je bil na prvi vratnici najvišji in najbolj spreten v skoku ter žogo podaljšal v dolgi vratarjev kot.

Primorje se tako po dveh sezonah med elito seli v 2. SNL, poleg prvaka druge lige Brinja Grosuplje pa bodo v sezoni 2026/27 v Prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij in Mura.

Šport  |  Nogomet
1. SNL

Ajdovce boli glava, odločala bo nedelja v Lendavi

Nogometaši Primorja in Nafte so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za mesto med prvoligaši v prihodnji sezoni remizirali brez golov.
27. 5. 2026 | 20:25
Premium
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za 1. SNL

Prvi popravni izpit Primorcev in Prekmurcev

Danes v Ajdovščini prva tekma kvalifikacij za 1. SNL. Primorje brani prvoligaški status, osmoljena Nafta ga lovi. V nedeljo povratna tekma
Gorazd Nejedly 27. 5. 2026 | 05:00
Premium
Šport  |  Nogomet
Grosupeljska veselica

Brinje po darilu iz Lendave prvič med najboljšimi

V sredo prva tekma dodatnih kvalifikacij za 1. SNL med Primorjem in Nafto. Lendavčani so nespretno izgubili prvo bitko za 1. SNL. Gorica po poti Domžal?
24. 5. 2026 | 14:00
Premium
Prva liga Telemach1. SNLnaftaPrimorjeAmadej Marošaslovensko nogometno prvenstvokvalifikacije za 1. SNL

Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Finci v podaljšku do naslova svetovnih prvakov, Švica spet srebrna

Finale svetovnega prvenstva v hokeju se je razpletel z zmago Finske, ki je v podaljšku premagala domačo Švico. Zgodovinska kolajna Norvežanov.
31. 5. 2026 | 23:06
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Loterija Slovenije

Šestica: nov milijonar je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu

Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 307.592,2 evra, ki bo šel občini stalnega prebivališča dobitnika, bo ta bogatejši za 1.743.022,8 evra.
31. 5. 2026 | 21:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Atletika

Zmaga Čeha in odličen tek Čurina Prapotnika

Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 m. Anej Čurin Prapotnik 10,18 na 100 m.
31. 5. 2026 | 21:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pred preiskovalnim sodnikom

Moravški župan Balažic znova na prostosti: »To je nehumano mučenje človeka«

»To je bilo hudo naporno. Vse skupaj je trajalo 15 ur prvi dan. Nato je sledila samica dva dni in še pripor na Povšetovi,« je izjavil župan.
31. 5. 2026 | 21:25
Preberite več
