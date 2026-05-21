  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Nagelsmann izbral po svoje: legenda se vrača, hitri adut ostal doma

Nagelsmann je pred svetovnim prvenstvom objavil seznam izbrancev in pokazal, komu najbolj zaupa.
Julian Nagelsmann je s seznamom za mundial sprejel nekaj drznih odločitev, zdaj pa bo moral dokazati, da je našel pravo ravnotežje. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Galerija
Julian Nagelsmann je s seznamom za mundial sprejel nekaj drznih odločitev, zdaj pa bo moral dokazati, da je našel pravo ravnotežje. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Blaž Potočnik
21. 5. 2026 | 14:59
21. 5. 2026 | 15:02
3:20
A+A-

Selektor nemške reprezentance Julian Nagelsmann je pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi objavil seznam 26 nogometašev, s katerimi bo Nemčija lovila vrnitev med največje reprezentančne sile. Na njem je tudi Manuel Neuer, ki se tako uradno vrača v izbrano vrsto. Izkušeni član Bayerna bo prvi vratar nemške odprave, ob njem pa sta med izbranci za to pozicijo še Oliver Baumann (Hoffenheim) in Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

image_alt
Fifa z novim disciplinskim orožjem, Čeferin previden

Neuerjeva vrnitev je že sama po sebi velika zgodba. Dolgoletni prvi vratar Nemčije se je po evropskem prvenstvu 2024 uradno poslovil od reprezentance, zdaj pa se vrača prav pred mundialom, na katerem bo Nemčija skušala popraviti slab vtis z zadnjih velikih turnirjev. Ob tem je še toliko bolj zgovorno, da na seznamu ni Marca-Andreja ter Stegna, ki je dolgo veljal za njegovega naravnega naslednika. Med vidnejšimi imeni, ki jih prav tako ni med izbranci, so še Robert Andrich, Niclas Füllkrug, Kevin Schade in predvsem Karim Adeyemi.

Manuel Neuer je na zadnjem svetovnem prvenstvu z Nemčijo doživel boleč izpad že v skupinskem delu, v reprezentanco pa se zdaj vrača z željo po precej drugačnem izidu. FOTO
Manuel Neuer je na zadnjem svetovnem prvenstvu z Nemčijo doživel boleč izpad že v skupinskem delu, v reprezentanco pa se zdaj vrača z željo po precej drugačnem izidu. FOTO

Adeyemi največje presenečenje

Prav odsotnost Adeyemija je v Nemčiji najbolj odmevala. Napadalec Borussie Dortmund za seboj nima popolne sezone, a je s hitrostjo, prodornostjo in igro v prostor profil nogometaša, ki ga na velikih turnirjih ni lahko nadomestiti. Nagelsmann se je vseeno odločil drugače. V napadu bodo priložnost iskali Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Galatasaray) in Nick Woltemade (Newcastle United).

V zvezni vrsti bo imel selektor precej izbire in ustvarjalnosti. Med izbranci so Aleksandar Pavlović (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool).

V obrambi bo Nemčija stavila predvsem na kombinacijo izkušenj in telesne moči. Vpoklicani so Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United).

Nagelsmann zdaj nima več veliko prostora za skrivanje

Seznam prihaja v času, ko je Nagelsmann že nekaj dni pod pritiskom kritik zaradi domnevnega pomanjkanja kontinuitete in jasne podobe ekipe. Vrnitev Neuerja zato ni le vratarska odločitev, ampak tudi sporočilo: selektor se v ključnem trenutku opira na izkušnje, hierarhijo in igralce, za katere verjame, da lahko v intenzivnem turnirskem ritmu prenesejo pritisk.

image_alt
Nagelsmann pod plazom kritik: Selektor misli, da bo on dobil tekmo

Nemčija bo mundial začela v skupini E, v kateri jo čakajo Curaçao, Slonokoščena obala in Ekvador. Prvo tekmo bo igrala proti Curaçau v Houstonu, nato pa bo hitro jasno, ali je nemški trener s seznamom zadel pravo ravnotežje.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Aston Villa

Nenavadna računica: Anglija potrebuje poraz Aston Ville

Premier liga lahko prihodnjo sezono v ligo prvakov pošlje kar šest klubov, a le ob nenavadnem razpletu zadnjega kroga.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 09:24
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Slavje Aston Ville

Tudi princi jočejo; McGinn: Upam, da William izvleče kartico

Princ William, vneti navijač Aston Ville, je bil vidno ganjen, po zmagi v finalu evropske lige so ga ujeli, kako si briše oči. Unai Emery: To je šele začetek!
Peter Zalokar 21. 5. 2026 | 12:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Arsenal po zdrsu Manchester Cityja prvič po sezoni 2003/04 postal angleški prvak. Na slavju pred štadionom tudi igralci, London je odet v rdečo barvo.
Nejc Grilc 21. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Xabi Alonso

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Španec naj bi že pred prihodom na Stamford Bridge izbral jedro ekipe za prihodnjo sezono.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 08:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Aston Villa do tretje evropske lovorike, Unai Emery že do pete

Nogometaši iz Birminghama so v finalu evropske lige upravičili vlogo favoritov.
20. 5. 2026 | 23:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
UEFA

Pri Uefi načrtujejo spremembe reprezentančnih kvalifikacij za velika tekmovanja

»Novi sistem bo povečal vrednost reprezentančnega nogometa,« je prepričan Aleksander Čeferin.
20. 5. 2026 | 21:17
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
20. 5. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Black Cube

Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podjetje

Boscarol z novo inovacijo: testira jo že policija, podpira Generali

Projekt podpira tudi Generali, kjer menijo, da lahko tehnologija pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj v prometu.
20. 5. 2026 | 13:29
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
Preberite več

Več iz teme

Borussia DortmundManuel NeuerNemčijaJulian NagelsmannBayernnemška nogometna reprezentancasvetovno prvenstvoJoshua KimmichJamal Musiala

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt ustanovitelja Manga: od forenzičnih sledi do družinskih zamer

Padec s pečine je policija dolgo obravnavala kot nesrečo, zdaj pa sodišče odloča, ali je dovolj dokazov za kazenski postopek.
21. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Na katerih cestnih odsekih bo konec tedna največja gneča?

Zaradi podaljšenega konca tedna v štveilnih bližnjih državah, bo promet konec tedna močno obremenjen.
21. 5. 2026 | 15:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava kupcem, ki so občutljivi na mleko, svetuje, naj izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
21. 5. 2026 | 15:28
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski startup, ki želi spremeniti vsakodnevno rutino: zakaj je FRESH32 stavil na zobno ščetko

Podjetje FRESH32, ki ga soustvarja Jan Habat, je v manj kot letu dni prepričalo več kot 50.000 uporabnikov, zaprlo 1,2 milijona evrov investicije in se pripravlja na širitev v tujino.
Petra Kovič 21. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nemška reprezentanca

Nagelsmann izbral po svoje: legenda se vrača, hitri adut ostal doma

Nagelsmann je pred svetovnim prvenstvom objavil seznam izbrancev in pokazal, komu najbolj zaupa.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 14:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Nov odpoklic izdelka v Sparu

Uprava kupcem, ki so občutljivi na mleko, svetuje, naj izdelka ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
21. 5. 2026 | 15:28
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski startup, ki želi spremeniti vsakodnevno rutino: zakaj je FRESH32 stavil na zobno ščetko

Podjetje FRESH32, ki ga soustvarja Jan Habat, je v manj kot letu dni prepričalo več kot 50.000 uporabnikov, zaprlo 1,2 milijona evrov investicije in se pripravlja na širitev v tujino.
Petra Kovič 21. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nemška reprezentanca

Nagelsmann izbral po svoje: legenda se vrača, hitri adut ostal doma

Nagelsmann je pred svetovnim prvenstvom objavil seznam izbrancev in pokazal, komu najbolj zaupa.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 14:59
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo