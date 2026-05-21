Nagelsmann izbral po svoje: legenda se vrača, hitri adut ostal doma

Selektor nemške reprezentance Julian Nagelsmann je pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi objavil seznam 26 nogometašev, s katerimi bo Nemčija lovila vrnitev med največje reprezentančne sile. Na njem je tudi Manuel Neuer, ki se tako uradno vrača v izbrano vrsto. Izkušeni član Bayerna bo prvi vratar nemške odprave, ob njem pa sta med izbranci za to pozicijo še Oliver Baumann (Hoffenheim) in Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuerjeva vrnitev je že sama po sebi velika zgodba. Dolgoletni prvi vratar Nemčije se je po evropskem prvenstvu 2024 uradno poslovil od reprezentance, zdaj pa se vrača prav pred mundialom, na katerem bo Nemčija skušala popraviti slab vtis z zadnjih velikih turnirjev. Ob tem je še toliko bolj zgovorno, da na seznamu ni Marca-Andreja ter Stegna, ki je dolgo veljal za njegovega naravnega naslednika. Med vidnejšimi imeni, ki jih prav tako ni med izbranci, so še Robert Andrich, Niclas Füllkrug, Kevin Schade in predvsem Karim Adeyemi.

Manuel Neuer je na zadnjem svetovnem prvenstvu z Nemčijo doživel boleč izpad že v skupinskem delu, v reprezentanco pa se zdaj vrača z željo po precej drugačnem izidu. FOTO

Adeyemi največje presenečenje

Prav odsotnost Adeyemija je v Nemčiji najbolj odmevala. Napadalec Borussie Dortmund za seboj nima popolne sezone, a je s hitrostjo, prodornostjo in igro v prostor profil nogometaša, ki ga na velikih turnirjih ni lahko nadomestiti. Nagelsmann se je vseeno odločil drugače. V napadu bodo priložnost iskali Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Galatasaray) in Nick Woltemade (Newcastle United).

V zvezni vrsti bo imel selektor precej izbire in ustvarjalnosti. Med izbranci so Aleksandar Pavlović (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool).

V obrambi bo Nemčija stavila predvsem na kombinacijo izkušenj in telesne moči. Vpoklicani so Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United).

Nagelsmann zdaj nima več veliko prostora za skrivanje

Seznam prihaja v času, ko je Nagelsmann že nekaj dni pod pritiskom kritik zaradi domnevnega pomanjkanja kontinuitete in jasne podobe ekipe. Vrnitev Neuerja zato ni le vratarska odločitev, ampak tudi sporočilo: selektor se v ključnem trenutku opira na izkušnje, hierarhijo in igralce, za katere verjame, da lahko v intenzivnem turnirskem ritmu prenesejo pritisk.

Nemčija bo mundial začela v skupini E, v kateri jo čakajo Curaçao, Slonokoščena obala in Ekvador. Prvo tekmo bo igrala proti Curaçau v Houstonu, nato pa bo hitro jasno, ali je nemški trener s seznamom zadel pravo ravnotežje.