Nogomet

Nagelsmann pod plazom kritik: Selektor misli, da bo on dobil tekmo

V Nemčiji se pred svetovnim prvenstvom znova odpira vprašanje o uigranosti reprezentance.
Nagelsmann se skoraj od začetka svojega mandata na klopi nemške reprezentance sooča s kritikami. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Nagelsmann se skoraj od začetka svojega mandata na klopi nemške reprezentance sooča s kritikami. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Blaž Potočnik
21. 5. 2026 | 11:33
Nemška reprezentanca se pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi ne ukvarja le z zadnjimi pripravami, temveč tudi z vse glasnejšo razpravo o tem, ali ima moštvo Juliana Nagelsmanna dovolj jasno podobo in načrt igre. Najbolj neposreden je bil znova Uli Hoeneß, častni predsednik Bayerna, ki je selektorju očital predvsem pomanjkanje kontinuitete pri izbiri začetne enajsterice.

Nenavadna računica: Anglija potrebuje poraz Aston Ville

»Če Nemčiji nekako uspe postati prava ekipa, čeprav selektor niti dvakrat zapored ni začel z isto enajsterico, potem imamo možnosti,« je dejal Hoeneß. Nato je šel še korak dlje: »Naš selektor misli, da bo on dobil tekmo. Ne, tekmo dobi ekipa.« Ob tem je odprl tudi vprašanja, ki v nemški javnosti pred velikimi turnirji hitro dobijo težo: kdo bo prvi napadalec, kdo bo stal v golu in kdo bo tvoril obrambno linijo.

Nemčija je zadnji naslov svetovnega prvaka osvojila leta 2014 v Braziliji, ko je v finalu premagala Argentino z 1:0. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Nemčija je zadnji naslov svetovnega prvaka osvojila leta 2014 v Braziliji, ko je v finalu premagala Argentino z 1:0. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

DFB vrnil udarec, Bayern zaščitil Hoeneßa

Na takšne besede v Nemški nogometni zvezi, DFB, niso ostali ravnodušni. Izvršni direktor zveze Andreas Rettig je Nagelsmanna odločno vzel v bran in Hoeneßu precej ostro odgovoril. »Ne spomnim se, da bi kdo iz DFB prosil gospoda Hoeneßa, naj poda vmesno oceno dela gospoda Nagelsmanna. Ne vem, kaj ga je zdaj prijelo,« je dejal Rettig.

V zgodbo se je nato vključil tudi predsednik Bayerna Herbert Hainer, ki pa je stopil na stran častnega predsednika kluba. »Uli Hoeneß ne potrebuje dovoljenja Andreasa Rettiga, da bi izrazil svoje mnenje. Navsezadnje si vsi navijači želimo videti uspešno nemško reprezentanco,« je poudaril Hainer.

Nagelsmann se v javno polemiko ni spustil z enako ostrino. A pred mundialom je jasno, da bo vsaka njegova odločitev pod še večjim drobnogledom. Nemčija ima kakovost, imena in zgodovino, selektorjeva naloga pa je, da iz vsega tega sestavi dovolj uigrano moštvo. Prav v to smer je meril Hoeneßev očitek: ali ima Nemčija res ekipo, v kateri se ve, kdo je kdo in kaj mora vsakdo početi?

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Kritike bodo lahko nemški nogometaši prvič utišali že 14. junija v Houstonu, ko jih čaka uvodna tekma skupine E proti Curaçau. Kasneje se bodo pomerili še s Slonokoščeno obalo in Ekvadorjem.

