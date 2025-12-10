Nagrada Trumpu kaplja čez rob, Infatino na zagovor k etični komisiji

Nobena skrivnost ni, da sta predsednik Fife Gianni Infantino in Donald Trump v dobrih odnosih, plodno sodelujeta pri organizaciji svetovnega prvenstva prihodnje leto, prvi mož svetovne nogometne zveze pa je šel nekoliko predaleč. Podpira tudi politiko Trumpa, podelil mu je prvo Fifino nagrado za mir, kar je privedlo do prijave etični komisiji Fife.

Vložilo jo je društvo FairSquare, ki se sklicuje na 15. člen etičnega kodeksa, ki Fifi in njenim predstavnikom zapoveduje politično nevtralnost. Ob tem so navedli štiri primere, ko je Infantino to določilo očitno kršil: z javno podporo nominaciji Donalda Trumpa za nobelovo nagrado za mir (prejela jo je Maria Corina Machado iz Venezuele), s podporo politiki predsednika Trumpa na poslovnem kongresu na Floridi, z udeležbo na shodu Trumpa pred predsedniško inavguracijo januarja letos in s podeljeno prvo Fifino nagrado za mir, ki je bila kaplja čez rob.

»Z vsem tem Infantino dokazuje, da je daleč od tega, da bi ohranjal politično nevtralnost, ki je na njegovem položaju nujna,« so še zapisali pri FairSquaru. Zdaj je na potezi disciplinska in etična komisija, sestavljena je iz predstavnikov držav, ki so zveste podpornice Infantina, pritožba je zato bržkone že vnaprej obsojena na neuspeh.