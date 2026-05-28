Nagrada za neuspeh v Milanu je služba v Nepalju

Dolgotrajno iskanje novega trenerja na klopi Napolija je očitno pri koncu. Predsednik kluba Aurelio De Laurentiis je po seriji neuspešnih pogajanj v preteklih letih tokrat vendarle našel skupni jezik z Massimilianom Allegrijem. Izkušeni toskanski trener bo po ureditvi zadnjih podrobnosti z Milanom sedel na klop nekdanjih italijanskih prvakov pod podnožjem Vezuva.

Allegri je bil po neuspehu v domačem prvenstvu, v katerem je osvojil le peto mesto in ostal brez lige prvakov, hitro odstavljen, a je imel že prej v žepu ponudbo iz Neaplja, kjer je svoje poglavje zaokrožil pred leti Allegrijev predhodnik pri Juventusu Antonio Conte.

Odzivi navijačev na družbenih omrežjih po napovedani menjavi na klopeh velikanov sicer ostajajo neizprosni in polni ironije. Zdi se, da je največji zmagovalec De Laurentiis, saj je z angažiranjem še vedno v Italiji strokovnjaka z avtoriteto, jasno pokazal, da ne želi zmanjšati svojih tekmovalnih ambicij.