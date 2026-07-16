Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Francija – Anglija?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Francija – Anglija v boju za tretje mesto v soboto v Miamiju (23.00). Francija je papirnati favorit, njen glavni strelec je Kylian Mbappe (Real Madrid), ki je dosegel že osem golov. Anglija s Harryjem Kanom je razočarana po porazu z Argentino v polfinalu in bo imela manj časa za regeneracijo. Več o nagradni igri spodaj.