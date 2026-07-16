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Nogomet

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Francija – Anglija?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Francija – Anglija.
Se bo Kylian Mbappe spet veselil gola? FOTO: David Butler/Reuters
Galerija
Se bo Kylian Mbappe spet veselil gola? FOTO: David Butler/Reuters
F. T.
16. 7. 2026 | 13:19
16. 7. 2026 | 13:24
0:59
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Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Francija – Anglija v boju za tretje mesto v soboto v Miamiju (23.00). Francija je papirnati favorit, njen glavni strelec je Kylian Mbappe (Real Madrid), ki je dosegel že osem golov. Anglija s Harryjem Kanom je razočarana po porazu z Argentino v polfinalu in bo imela manj časa za regeneracijo. Več o nagradni igri spodaj.

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Delov poslovni center

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