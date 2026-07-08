Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Argentina – Švica?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Argentina – Švica. Argentina se je tudi z nekaj sreče, predvsem pa zaradi mojstrstva Lionela Messija, uspela prebiti preko Egipta, med vsemi četrtfinalisti pa je na mundialu doslej v povprečju imela tekmece z najnižjo uvrstitvijo na Fifini lestvici. Švica je na drugi strani igrala umirjeno in preudarno ter se prebila vse do četrtfinala. Kako se bodo zoperstavili Messiju in druščini?