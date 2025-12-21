Nagradni sklad za svetovno prvenstvo presegel pol milijarde evrov

V vrtiljak denarnega toka za svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki je svoj »lonček« pristavila še svetovna krovna organizacija (Fifa). Svet Fifa je odobril denarni sklad za mundial, ki bo kar za 50 odstotkov višji, kot je bil pred štirimi leti v Katarju. Znašal bo 620 milijonov evrov, pri čemer si bo 48 reprezentanc razdelilo 557 milijonov evrov. Preostali denar bodo namenili za druge projekte, povezane z mundialom in razvojem nogometa.

Največji del denarne pogače bo sedlo na račun svetovnih prvakov, približno 42 milijonov evrov, poražencem v finalu pa 28 milijonov evrov. Tretjeuvrščena in četrtouvrščena bosta prejeli 25 milijonov evrov in 23 milijonov evrov.

Zajetne denarne nagrade ne bodo obšle niti drugih reprezentanc, uvrstitve med 5. in 8. mestom bodo prinesle po 16,2 milijona evrov, med 9. in 16. mestom 11,2 milijona evrov, med 17. in 32. mestom 7,6 milijona evrov. Najmanj, a še vedno vedno veliko, bodo zaslužile najslabše reprezentance, uvrščene od 33. 48. mesta, pripadlo jim bo po 6,7 milijona evrov.

Vodilni možje pri Fifa so odobrili še poseben dodatek, vsaka reprezentanca bo prejela 1,1 milijona evra za kritje stroškov za priprave za svetovno prvenstvo.