Slovenska najstnica okrepila nogometnega velikana

Slovenska nogometna reprezentantka Naja Poje Mihelič bo v prihajajoči sezoni v elitni italijanski ligi igrala za Napoli. Komaj 19-letna vezistka je najprej prestopila iz Sassuola k milanskemu Interju, ta pa jo je takoj posodil neapeljskemu prvoligašu, kjer bo nabirala izkušnje v serie A.

Poje Miheličeva je zadnje tri sezone igrala za Sassuolo, z dobrimi predstavami pa si je prislužila prestop k enemu največjih italijanskih klubov. Kljub mladosti je v najmočnejšem italijanskem prvenstvu že zbrala deset nastopov, ob tem pa se je uveljavila tudi v slovenski članski reprezentanci.

Ob prihodu v Neapelj je poudarila, da se v novem okolju že počuti dobrodošlo. »Prvi dnevi so bili nekaj posebnega. V klubu sem naletela na zelo topel sprejem in že od začetka je čutiti veliko predanost vseh, ki so del Napolija. Veselim se spoznavanja mesta, ljudi in kluba, na igrišču pa bom dala vse od sebe, da skupaj dosežemo čim boljše rezultate,« je dejala za klubske medije, ko se je takoj preselila v mesto, ki še vedno živi v duhu Diega Armanda Maradone. Z Interjem ima sicer pogodbo veljavno do junija 2029.