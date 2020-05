Najbolj čuden derbi na štadionu duhov

Ljubljana

Jadon Sancho (desno) blesti v dresu Borussie. FOTO: AFP

Ne glede na okoliščine bo Borussia želela delo nadaljevati tam, kjer ga je končala pred dvema mesecema. Le zmaga jo drži v igri za osvojitev naslova. Devet kol pred koncem imajo črno-rumeni štiri točke manj od Bayerna in eno več od Leipziga. V preteklosti so se lahko zanašali na pomoč 80.000 navijačev (štadion je bil vselej razprodan), zato imajo odlično statistiko na domačih tekmah.

Glasba iz zvočnikov

Erling Haaland je eden najbolj vročih napadalcev v Evropi. FOTO: Reuters

- Porurski derbi med Borussio Dortmund in Schalkejem velja za enega najbolj vročih v nemški bundesligi, ki se bo v soboto nadaljevala po dolgem času premora zaradi pandemije koronavirusa. Toda na štadionu Iduna Park, ki slovi kot eden najglasnejših v Evropi, bo lahko prisotnih samo 300 ljudi. Kapaciteta je sicer 80.000 in bi bil v normalnih okoliščinah že zdavnaj razprodan.Bundesliga je prvo večje športno tekmovanje na stari celini, ki bo zaživelo po izbruhu bolezni covid-19, zato se bodo morali igralci držati strogih navodil, da bi čim bolje preprečili širjenje sars-cov-2. Navijačev na tribunah ne bo, zato bo na igralcih naloga, da poskrbijo za spektakel na t. i. igrah duhov.»Prav gotovo bo tekma med Borussio in Schalkejem najbolj čuden derbi v zgodovini,« pravi zastopnik nogometašev pri Borussii. »Ta tekma živi od navijačev, njihovih čustev, naelektrenosti štadiona. Tega ne bomo doživeli. Igralci bodo zelo pogrešali motivacijo, ki jo dobivajo s tribun,« je nekdanji nogometaš povedal za časnik Die Welt.V soboto bo lahko ob igrišču in na tribunah vsega 200 ljudi, okrog štadiona bo še kakih 100 varnostnikov in drugega osebja. Nogometaši so imeli nekaj treningov na štadionu, ki ima največje stojišče v Evropi, t. i. rumeni zid za golom, da bi se privadili na igranje pred praznimi tribunami. Včeraj so iz zvočnikov spuščali glasbo, ki običajno igra pred tekmami. Na papirju so gostitelji favoriti, pred prekinitvijo so dobili sedem od osmih tekem. Od januarja stainskupaj dosegla devet golov, več kot dvakrat toliko kot celotna ekipa Schalkeja (4).Toda Borussia bo pogrešala poškodovanega kapetanain branilca, vprašljiva stain. Schalke na zadnjih sedmih tekmah ni okusil slasti zmage, kar se je trenerjuše ni zgodilo. Po dobrem štartu sezone je moštvo iz Gelsenkirchna padlo na šesto mesto in mu grozi, da bo ostalo brez evropskih tekmovanj v naslednji sezoni.Prvak Bayern, ki lovi osmi zaporedni naslov, bo v nedeljo gostoval pri ekipi Union Berlin. Leipzig gosti Freiburg.