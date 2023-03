Najbolj dramatično bo v Nemčiji in Beogradu

Naslednji torek in sreda prinašata povratne tekme osmine finala Uefine lige prvakov, zato je običajno, da nekateri močni klubi, udeleženi v izločilne bitke v Evropi, igrajo svoje ligaške tekme že v petek. Tako bo tudi tokrat. V Dortmundu bodo zavoljo tega že danes (20.45) igrali derbi 23. kola bundeslige (od 34) med Borussio in Leipzigom. Nemčija spremlja eno najbolj izenačenih sezon v tekmovanju, ki so ga reformirali leta 1963. Dortmund, ki ima toliko točk kot vodilni Bayern, in Leipzig ločijo štiri točke, gotovo bo spektakularno.

Partizan že 13 točk za Crveno zvezdo

Živahno bo tudi v Neaplju: Napoli bo poskušal v derbiju z Laziem (20.45) storiti nov korak proti prvemu »scudettu« po letu 1990. Nostalgiki bodo pogledovali tudi v Beograd; ob 19. uri se bosta namreč na Marakani udarila Crvena zvezda in Partizan, ki za vodilno ekipo srbske superlige zaostaja 13 točk.