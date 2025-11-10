  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Najbolj razpoloženi napadalec na Brdu dvomi, da bo videl Šeška

    Slovenska reprezentanca se je zbrala na Gorenjskem, Andraž Šporar je vikend sklenil z dvema goloma, glede prihoda Benjamina Šeška pa ni optimist.
    Andraž Šporar se vrača v reprezentanco. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Andraž Šporar se vrača v reprezentanco. FOTO: Leon Vidic
    Š. R., STA
    10. 11. 2025 | 16:02
    10. 11. 2025 | 21:43
    2:38
    A+A-

    Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja na zadnji preizkušnji kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Za domačo tekmo s Kosovom 15. novembra in gostujočo s Švedsko 18. novembra je zelo vprašljiv nastop poškodovanega napadalca Benjamina Šeška. Je pa naknadno prišel še Benjamin Verbič.

    Eden tistih, ki bo svoje poskusil dati v zadnje čase neučinkovitem slovenskem napadu, Slovenija namreč ni dosegla gola na zadnjih treh tekmah, je povratnik po poškodbi Andraž Šporar. Ta se je vrnil v strelsko formo pri svojem Slovanu iz Bratislave.

    image_alt
    Dobre novice iz Manchestra, Šeško si lahko oddahne

    »Vedno je lepo priti v reprezentanco. Dvakrat sem manjkal zaradi poškodbe, zdaj pa sem zdrav, dosegam gole in se veselim teh dveh tekem,« je uvodoma na Gorenjskem povedal Šporar, ki sicer ni ponudil novih informacij glede Šeškove odsotnosti, a meni, da je zelo težko, da bo napadalec Manchester Uniteda tokrat igral.

    Reprezentanca je začela priprave na tekmo s Kosovom. FOTO: Leon Vidic
    Reprezentanca je začela priprave na tekmo s Kosovom. FOTO: Leon Vidic

    »Glede Benija nimamo nobenih informacij glede njegove poškodbe kolena, upam, da ni nič resnega, ker bi ga zelo potrebovali za ti dve tekmi. Dvomim sicer, da bo prišel, ampak upam, da ni nič hujšega, tudi zaradi njegove kariere,« je dejal Šporar in poudaril, da sama potencialna Šeškova odsotnost ne sme zamajati upov po ugodnem razpletu.

    »Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili,« je še povedal Šporar.

    Izbrance Matjaža Keka po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, ki jih prinaša drugo mesto. Na lestvici skupine B ima namreč Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Slovenski trenerji doma vseskozi na meji preživetja

    V zadnjih treh kolih 1. SNL ima Celje najboljši razpored od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Po reprezentančnem premoru še zadnji letošnji veliki derbi.
    Gorazd Nejedly 10. 11. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kupčija za milijarde evrov?

    Atletico Madrid in Jan Oblak imata novega večinskega lastnika

    Investicijski sklad Apollo Sports Capital je prevzel vajeti madridskega nogometnega velikana, čigar tržna vrednost se giblje med 2,5 in 3 milijardami evrov.
    10. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Denarna pomoč

    V sklad za nadomestilo plač bodo primaknili dobrih 17 milijonov evrov

    Mednarodna nogometna zveza Fifa in sindikati nogometašev v Maroku tudi za ukrepe za izboljšanje dobrega počutja in delovnih pogojev igralcev.
    10. 11. 2025 | 13:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Argentina

    To so čustva: derbi River Plate – Boca Juniors navdušil (VIDEO)

    Nogometna Argentina je v minulih dneh znova dihala kot eno – z znamenitim superclásicom, večnim derbijem med kluboma Boca Juniors in River Plate.
    10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Benjamin ŠeškoAndraž ŠporarSlovenska nogometna reprezentancaMatjaž Keknaši na tujemnogometNZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Prvi korak h koncu najdaljše blokade doslej

    Štirideset dni po ustavitvi delovanja zvezne vlade je bil v senatu sprejet kompromisni predlog financiranja.
    Barbara Kramžar 10. 11. 2025 | 21:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Odločili se bodo tik pred zdajci, o Dončiću ni dvoma

    Los Angeles Lakers ob 1.00 gostujejo v Charlottu, o (ne)igranju Austina Reavesa bodo odločitev sprejeli tik pred začetkom tekme.
    Nejc Grilc 10. 11. 2025 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Proračunska saga

    Evropa vstopa v nov spopad za milijarde

    Ursula von der Leyen poskuša umiriti parlamentarne kritike predloga večletnega finančnega okvira EU.
    Peter Žerjavič 10. 11. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Drone bodo prestrezali prostovoljci

    V Rusiji gradijo mrežo teritorialne obrambe in civilne zaščite, ki naj bi državo ubranila pred ukrajinskimi povračilnimi napadi.
    Boris Čibej 10. 11. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Proračunska saga

    Evropa vstopa v nov spopad za milijarde

    Ursula von der Leyen poskuša umiriti parlamentarne kritike predloga večletnega finančnega okvira EU.
    Peter Žerjavič 10. 11. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Drone bodo prestrezali prostovoljci

    V Rusiji gradijo mrežo teritorialne obrambe in civilne zaščite, ki naj bi državo ubranila pred ukrajinskimi povračilnimi napadi.
    Boris Čibej 10. 11. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo