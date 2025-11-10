Najbolj razpoloženi napadalec na Brdu dvomi, da bo videl Šeška

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja na zadnji preizkušnji kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Za domačo tekmo s Kosovom 15. novembra in gostujočo s Švedsko 18. novembra je zelo vprašljiv nastop poškodovanega napadalca Benjamina Šeška. Je pa naknadno prišel še Benjamin Verbič.

Eden tistih, ki bo svoje poskusil dati v zadnje čase neučinkovitem slovenskem napadu, Slovenija namreč ni dosegla gola na zadnjih treh tekmah, je povratnik po poškodbi Andraž Šporar. Ta se je vrnil v strelsko formo pri svojem Slovanu iz Bratislave.

»Vedno je lepo priti v reprezentanco. Dvakrat sem manjkal zaradi poškodbe, zdaj pa sem zdrav, dosegam gole in se veselim teh dveh tekem,« je uvodoma na Gorenjskem povedal Šporar, ki sicer ni ponudil novih informacij glede Šeškove odsotnosti, a meni, da je zelo težko, da bo napadalec Manchester Uniteda tokrat igral.

Reprezentanca je začela priprave na tekmo s Kosovom. FOTO: Leon Vidic

»Glede Benija nimamo nobenih informacij glede njegove poškodbe kolena, upam, da ni nič resnega, ker bi ga zelo potrebovali za ti dve tekmi. Dvomim sicer, da bo prišel, ampak upam, da ni nič hujšega, tudi zaradi njegove kariere,« je dejal Šporar in poudaril, da sama potencialna Šeškova odsotnost ne sme zamajati upov po ugodnem razpletu.

»Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili,« je še povedal Šporar.

Izbrance Matjaža Keka po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, ki jih prinaša drugo mesto. Na lestvici skupine B ima namreč Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.