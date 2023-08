Najbolj znani mladi nogometni nasilnež Mason Greenwood se vrača

Pred nekdaj čudežnim fantom Manchester Uniteda Masonom Greenwoodom so lepši časi. Angleški tabloid The Sun je razkril, da se mu obeta klubska pomilostitev in vrnitev v vrhunski nogomet. Enaindvajsetletnik je bil vse od lanskega januarja odrezan »od sveta«, ker ga je njegova bivša srčna izbranka obtožila telesne in spolne zlorabe. Z video posnetkom je razkrila posledice enega od nasilnih izbruhov mladega nogometnega zvezdnika.

Leto dni pozneje je tožilstvo umaknilo vse obtožbe, osemnajst mesecev pozneje pa se bodo znova odprla vrata članskega moštva Manchester Uniteda.

Mason Greenwood ima z Manchester Unitedom pogodbo do leta 2025. FOTO: Peter Powell Reuters

»Šestmesečna notranja preiskava je končana in Greenwood se bo verjetno znova pridružil moštva. Mason ni skrival svoje želje, da bi se vrnil k temu, kar zna najbolje in ima podporo igralcev ter trenerja Erika ten Haga. Samo čaka na zeleno luč in primeren trenutek,« je poročal britanski tabloid. Izvršni direktor kluba Richard Arnold je napovedal Greenwoodovo vrnitev, ki naj bi dobila privolitev tudi po posvetu pri ženskem moštvu Rdečih vragov in pri pokroviteljih.

Ko je bivše dekle obtožilo Greenowood, so se od njega oddaljili vsi igralci. Prekinili so tudi vse stike preko socialnih omrežij, izgubil je dva močna pokrovitelja Nike in EA Sports. Igralec ima z Manchester Unitedom pogodbo do leta 2025.