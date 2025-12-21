Najboljši, ker so drugačni

Zmagoslavje nogometašev Celja, ki jih je Društvo športnih novinarjev Slovenije izbralo za ekipo leta, je marsikoga razburilo. Prepričan sem, da je več vznemirjenja povzročilo v nogometnih krogih kot drugih, ki so se že nekako navadili na krutost sodobnega vrednotenja športa in dosežkov, ki ga narekujejo kliki, televizijska gledanost, prodaja izdelkov, pojavljanje na družbenih omrežjih, globalna prepoznavnost ..., in posledično svoje anonimnosti. Tu si ne morejo pomagati, nogomet je s svojo priljubljenostjo na vseh koncih sveta debelo pred vsemi in ne bi bilo presenečenje niti nepravično, če bi ga izvzeli iz takšnih izborov.

Celjska zmaga je sporočilna za vse inovativne ustvarjalce na drugih področjih, ki bi bili radi drugačni, a si ne upajo biti. Najbrž še najbolj za nogometne ustvarjalce, za klubske »politike«, trenerje in igralce. Celjani so stopili iz kalupa in omejene miselnosti. Ali v nogometnem jeziku: raje so bili sodobni napadalci kot nazadnjaški branilci.