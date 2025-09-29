Najboljši lahko le sanjajo o 28-dnevnem počitku

Podaljšana sezona, skrajšani dopusti in vse pogostejša potovanja: urniki nogometašev so vse bolj polni, zlasti zaradi klubskega svetovnega prvenstva, opozarja sindikat igralcev Fifpro v danes objavljenem poročilu.

Branilec PSG Achraf Hakimi, ki je v sezoni 2023/24 odigral 53 tekem, jih je v prejšnji sezoni kar 69. Povečanje je posledica mednarodnih klubskih tekmovanj, vključno z novim svetovnim prvenstvom, ki je bilo v Združenih državah Amerike od 14. junija do 13. julija.

To kopičenje tekem predstavlja tveganje za zdravje igralcev, pojasnjuje poročilo in navaja primer španskega vezista Rodrija. Član Manchester Cityja je po nekaj zelo napornih letih zaradi strgane križne vezi v kolenu izpustil skoraj vso prejšnjo sezono, preden se je poleti na klubskem svetovnem prvenstvu ponovno poškodoval. To je še dodatno skrajšalo njegove priprave na prihajajočo sezono.

Fifpro opozarja tudi na zelo kratko obdobje počitka klubov, ki sodelujejo v tem tekmovanju: nobeden od njih svojim igralcem ni dovolil 28 dni počitka, kar je minimalna dolžina, ki jo priporoča sindikat.

Enako velja za predsezonsko obdobje – med ponovnim zagonom in začetkom tekmovanj -, ki naj bi trajalo 28 dni in je bilo letos še posebej kratko – za zmagovalca lige prvakov PSG le sedem dni.

Dobtinik zlate žoge za leto 2024 Rodri še zdal plačuje davek za preobremenjonost. Potem ko je izpustil minulo sezono, tudi v tej še ni nared. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Več igralcev in trenerjev je pred kratkim kritiziralo preobremenjen urnik, vključno z branilcem Barcelone in Francije Julesom Koundejem ter napadalcem Real Madrida Kylianom Mbappejem.

»Ne gre samo za vprašanje števila tekem, temveč bolj za vprašanje okrevanja. Potrebujemo le malo več počitka, malo več dopusta, da si regeneriramo telesa in se spopademo z obremenitvijo toliko tekem,« je Mbappe dejal v začetku septembra za agencijo AFP in obžaloval »dialog gluhih«.

Poleg tega skupnega osemtedenskega obdobja med dvema sezonama sindikat zahteva še druga jamstva, kot so obvezen enotedenski odmor sredi sezone, uvedba minimalnega tedenskega dneva počitka in posebna jamstva glede delovne obremenitve igralcev, mlajših od 18 let.

Leto dni pred svetovnim prvenstvom 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, Fifpro opozarja tudi na tveganja žgočih temperatur, v katerih so potekale nekatere tekme klubskega SP. Da gre za »resničen problem«, je priznal tudi šef Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.