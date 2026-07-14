Najboljši strelec 1. SNL prepričal španskega drugoligaša

Nikita Iosifov, 25-letni ruski krilni napadalec, je bil nagrajen za odlične igre pri slovenskemu prvaku Celju s prestopom k španskemu drugoligašu Sportingu iz Gijona, v minuli sezoni desetouvrščenega moštva v »segunda división«. Argentinski trener Sportinga Nicolás Larcamón je prihod Rusa označil kot pomembno okrepitev in napadalca, ki po njegovem okusu ustreza profilu krilnega napadalca, ki bo »pokrival« levo stran v napadu in obrambi.

Celjani za Iosifova niso prejeli odškodnine, ker mu je iztekla pogodba, podobno kot za Juanja Nieta in Žana Karničnika. Vrednost Iosifova po transfermaktu znaša 1,5 milijona evrov. Iosifov je v Celje poleti leta 2024 prišle iz Španije, kjer je bil član Castellona, še prej pa Mirandesa in B moštva Villarreala.