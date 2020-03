Najboljši strelec Mandariću: Ne nižajte plač brez dogovora

Ljubljana



Prvak na igrišču in še naslov najbolšega strelca

Ante Vukušić pogreša Ljubljano. FOTO: NK Olimpija/Aljoša Juhart

8

klubov (Hajduk, Krško, Olimpija, Pescara, Greuther Fürth, Beveren, Lausanne, Olimpia Grudziadz) je zamenjal Ante Vukušić v karieri.



Messiju tudi ne bil bilo vseeno

- »Ne bo mi koronavirus uničil najboljšega leta v karieri,« je iz domačega Sinja sporočil najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva. Olimpijin napadalec je v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti opisal, kako preživlja obdobje brez nogometa, čakajoč na lepši jutri.»Že petnajst dni sem doma. Po tednu dni bi se moral vrniti, a so v klubu preložili vrnitev in vprašanje je, kdaj se bom sploh vrnil v Ljubljano,« je začel »poročilo« 28-letni Dalmatinec. »Igralci iz območja nekdanje skupne države imamo privilegij, saj smo lahko odšli domov. Kameruncainsta ostala v Ljubljani,« je dodal.Vzdrževanje telesne moči je ena od najpomembnejših dejavnosti v obdobju osamitve. »Na spletu smo povezana skupina in skupaj treniramo. Brez žoge, seveda. Tudi tečem. Pred dnevi sem v Sinju tekel na enem od igrišč, a je bilo preveč ljudi in sem ga zapustil. Toda pripravljam se, kot da se bo DP nadaljevalo jutri. Časa imam dovolj, komaj čakam na trening, da porabim dve uri na dan. Priznam, da se pošteno utrudim, še posebej pri vajah za moč,« si Vukušić ne dovoli, da bi se polenil. So trenutki, ko obuja spomine. »Anderlecht, Anderlecht,« pove nogometaš, ki se ga je prav po evropski tekmi v dresu Hajduka, ko je zabil nega od najlepših golov, oprijela rima »Ante, Ante, sinjski dijamante.«Od vsega si najbolj želi, da bi bil zdrav.»Zdravje je najpomembnejše. Vsi bomo odnesli nauk iz te pandemije. Celotna družba bo razumela, da materialne dobrine niso najpomembnejše v življenju. Kar zadeva mojo kariero, si želim le, da bi se prvenstvo končalo na igrišču in da bi prvič osvojil naslov državnega prvaka. S Hajdukom sem bi le pokalni zmagovalec, zato si zelo želim naslov z Olimpijo. Ampak izključno na igrišču. Ne bi užival, če bi prekinili ligo in nas razglasili za prvake, ker smo trenutno na prvem mestu. Naslov hočem zabeliti še z nazivom najboljšega strelca. To bi bila smetana na torti posebne sezone,« razmišlja ljubljenec zeleno-belih navijačev. Dotaknil se je prvenstvene bitke, tekmecev ...»Vsi pravijo, da je Maribor največji tekmec. Za nas je bilo pomembno, da smo pred prekinitvijo premagali Muro in Aluminij v gosteh. Lani je Olimpija izgubila v Kidričevem z 2:6. Tam je trava neugodna za igro, domačini so vselej nabrušeni. V Kidričevem sem začutil, da smo se vrnili v formo, res je škoda, ker se je prvenstvo prekinilo. Upam pa, da bom v začetku aprila že treniral v Ljubljani, ne prek aplikacij in videoklicev,« ne skriva, da pogreša tekmovalni adrenalin.Za konec je komentiral še eno od najbolj vročih tem na Hrvaškem, nižanje plač pri Dinamu.»Znižanje je bilo pretirano. Klub, igralci in trenerski štab bi se morali pogovoriti, drugače ne gre. Ne kaže kljubovati in vleči enostranske odločitve, saj nogometaši živijo od svojega zaslužka. Tudi Messiju ne bi bilo vseeno, če bi mu nekdo vzel 30 odstotkov. Igralci niso krivi za nastali položaj, treba jih je razumeti. Zato pravim, da se je treba dogovoriti. Ali počakati, da bo konec epidemije, da se ugotovi škoda,« meni Vukušić, ki je tako tudi Olimpijinemu predsednikuposlal sporočilo, kako naj ravna, preden se bo odločil.