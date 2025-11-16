Najboljši strelec o Albertu Rieri: Tudi ko te užali, veš, da je imel prav

V nogometnem Celju slavijo prebujenje Franka Kovačevića, ki je dosegel celo več zadetkov kot Harry Kane in Erling Haaland, do reprezentančnega premora že 25. Marsikdo sumi, da bo odšel že pozimi, Celje ne skriva, da zanj želi iztržiti rekordno odškodnino, Kovačević pa je v intervjuju za Mozzart Sport povedal, kako je trener Albert Riera iz njega naredil napadalca.

»Poznala sva se od prej, ko je bil pri Olimpiji, jaz pa v Domžalah, dal sem jim veliko golov, dobro sem jih 'peglal'. Tri mesece, preden sem prišel, sva se začela pogovarjati in prepričal me je, čeprav sem imel tudi druge ponudbe. Rekel mi je, da sem krilo, po dveh treningih pa me je postavil v špico. Dejal mi je: 'Nočem, da igraš z žogo, da te zanima igra, naj te zanima le gol. Od tebe želim pet dotikov z žogo in pet golov na tekmo, nič drugega',« je pojasnil Kovačević.

Celje zanj želi več kot 5 milijonov evrov odškodnine. Foto Voranc Vogel

V Celju je dobil tudi vpoklic v reprezentanco Hrvaške, za njegove uspehe ima največ zaslug prav Riera, pojasnjuje: »Nikoli nisem delal s trenerjem, kot je on. Takoj je prepoznal, kje so moje pomanjkljivosti in kako jih lahko odpravim. Je brutalno iskren, vedno ti pove direktno, kar ti gre, tudi ko te užali, veš, da je imel prav.«