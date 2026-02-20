Najboljših enajst v zgodovini je znanih, med njimi ni ...

Če se že živa bitja ne morejo uskladiti o tem, kdo bi sestavljali najboljšo nogometno enajsterico v zgodovini, je vse neznanke razrešila umetna inteligenca španskega športnega dnevnika Marca. Ali pa še bolj zapletla. Po izboru sodeč ni pomagala razrešiti ničesar, bolj ali manj je imela »posluha« za mlajše rodove. V njej ni bilo prostora za doslej najboljša na svetu v zgodovini Peleja in Diega Maradono, niti za Johana Cruijffa in Alfreda Di Stefana.

Paolo Maldini je na klubski ravni osvojil vse, na reprezentančni je bil poraženec. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Toda UI je pojasnila, kakšna merila je upoštevala pri izbiri najboljših. »Iskalo se je pravo ravnovesje med talentom, telesno pripravljenostjo, voditeljstvom in taktičnimi sposobnostmi,« je zapisala.

In kako je v postavitvi 4-3-3 izbrala UI. Najboljši vratar je ruski »črni pajek«, kot so poimenovali Leva Jašina, vladarja v vratih ob koncu petdesetih let minulega stoletja in prvi polovici šestdesetih. Branilsko vrsto upodabljajo mož z neskončno energijo Brazilec Cafu na desnem bočnem položaju, nemški »Kaiser« Franz Beckenbauer je igralec z absolutno eleganco, italijanski steber Paolo Maldini simbol taktične discipline, drugi Brazilec Roberto Carlos pa levi bočni branilec z napadalno globino in brutalnimi streli.

Brazilski Ronaldo je bil najbočljši strelec svetovnega prvenstva leta 2002. FOTO: Paulo Whitaker/Reuters

Trojček v zvezni vrsti po UI oceni sestavljajo močni voditelj Nemec Lothar Matthäus, čarovnik s hierarhijo Francoz Zinedine Zidane in igralec s sposobnostjo nadzora in ritma Španec Xavi Hernadez.

Pri napadalcih ni bilo neznank, UI se je zanašala na nogometaše iz novejšega obdobja. Imenovala jih je trizobi trojček. Z desne strani bi operiral neustavljivi ustvarjalec in strelec Argentinec Lionel Messi, v konici napada bi zabijala gole neustavljiva devetka Brazilec Ronaldo, na desni strani pa nenehni napadalec Portugalec Cristiano Ronaldo.

Le trije med njimi niso bili svetovni prvaki, Jašin, Maldini in Cristiano Ronaldo.