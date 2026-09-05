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Nogomet

Najdražja okrepitev Reala skoraj ne igra, Mourinho ima za to poseben načrt

Yan Diomande tudi po štirih ligaških tekmah še ni začel v prvi enajsterici. V ozadju ni nezaupanje, temveč premišljen načrt portugalskega trenerja.
Real Madrid je proti Betisu presenetljivo doživel prvi poraz v novi prvenstveni sezoni. Madridčani so po treh zaporednih zmagah v Sevilli izgubili z 0:1, potem ko je v 81. minuti zadel Troy Parrott, Kylian Mbappe pa je v sodnikovem dodatku zapravil še enajstmetrovko. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
Galerija
Real Madrid je proti Betisu presenetljivo doživel prvi poraz v novi prvenstveni sezoni. Madridčani so po treh zaporednih zmagah v Sevilli izgubili z 0:1, potem ko je v 81. minuti zadel Troy Parrott, Kylian Mbappe pa je v sodnikovem dodatku zapravil še enajstmetrovko. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
Blaž Potočnik
5. 9. 2026 | 13:55
4:58
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Yan Diomande je poleti v Madrid prišel kot najdražja okrepitev v zgodovini Reala, toda tudi po štirih ligaških tekmah še čaka na svoj prvi nastop v začetni enajsterici. A to pri 19-letniku ni znak nezaupanja. Prav nasprotno – Jose Mourinho ga želi v ospredje pripeljati postopoma in se pri tem izogniti scenariju, ki ga je Real v prejšnji sezoni doživel s Francom Mastantuonom.

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Diomande je na prvih treh tekmah proti Espanyolu, Real Sociedadu in Malagi na igrišču preživel 25, 6 in 26 minut. Tudi ob petkovem porazu proti Betisu je ostal na klopi do 64. minute, ko je zamenjal Ardo Gülerja

Za igralca, za katerega je Real odštel rekordno vsoto, je takšna minutaža hitro sprožila številna vprašanja. Mourinho pa se na dvome za zdaj ne ozira in trdno vztraja pri svojem načrtu.

»Mirno, take it easy«

Portugalec je že po tekmi z Malago jasno nakazal, kako razmišlja o svojem novem varovancu. Poudaril je, da ga ne želi presojati skozi prizmo rekordne odškodnine, temveč predvsem kot mladega igralca, ki ima za seboj šele eno vrhunsko sezono v Leipzigu.

»Je mlad fant. Mirno, take it easy,« je sporočil Mourinho.

Diomande je po njegovih besedah delaven, skromen in pripravljen poslušati soigralce, zato v Madridu o njegovem potencialu ne dvomijo. Načrt je, da bo njegova minutaža postopoma naraščala, dokler si ne bo priboril mesta v začetni enajsterici.

Mourinho želi s takšnim pristopom doseči dva cilja. Diomandeju omogoča čas za prilagoditev na Real, obenem pa ne želi posegati v hierarhijo igralcev, ki so si položaj priborili že prej. Predvsem Güler in Brahim Diaz sta dobro opravila pripravljalno obdobje, Portugalec pa jima mesta ne želi odvzeti zgolj zato, ker je klub za novega nogometaša plačal rekordno odškodnino.

Mastantuono kot opozorilo

Španski AS pri tem izpostavlja prav izkušnjo kluba z Mastantuonom, ki je Mourinho ne želi ponoviti.

Argentinec je v Madrid prišel poleti 2025 kot eden največjih talentov svetovnega nogometa. Takratni trener Xabi Alonso mu je zelo hitro namenil pomembno vlogo in ga postavljal pred nekatere precej bolj izkušene igralce. Po oceni španskega časnika je Real nanj prehitro naložil breme, na katerega 18-letnik še ni bil povsem pripravljen.

Mastantuono je v svoji prvi sezoni v Madridu sicer zbral 35 nastopov, a le 17 v začetni enajsterici, dosegel tri gole in se ni zares ustalil. Real ga je avgusta posodil Fiorentini do konca sezone 2026/27, brez možnosti odkupa, saj ga v klubu še vedno vidijo kot igralca prihodnosti.

Prav takšnemu razvoju dogodkov se želi Mourinho pri Diomandeju izogniti. Namesto da bi ga rekordna odškodnina samodejno potisnila v začetno postavo, mu želi dati čas, da si mesto pribori na treningih in z nastopi s klopi.

Pritisk pa ne bo izginil

Potrpežljivost je razumljiva, toda Diomande v Madrid ni prišel brez izkušenj na članski ravni. V prejšnji sezoni je za Leipzig odigral 33 od 34 bundesligaških tekem, 28 jih začel v prvi enajsterici ter dosegel 12 golov in osem podaj.

Zato se bo vprašanje njegove minutaže z vsakim tednom vračalo, še posebej če bodo nogometaši, ki imajo trenutno prednost pred njim, nadaljevali z dobrimi predstavami.

To se je pokazalo že v Sevilli. Güler je bil pred menjavo eden najboljših Madridčanov in je ustvaril sedem priložnosti, Diomande pa po vstopu sredi drugega polčasa ni pustil večjega pečata. Mourinho je Turka sicer zamenjal predvsem zato, ker je imel rumeni karton in ni želel tvegati izključitve.

Diomande tako za zdaj čaka. Mourinho pa očitno verjame, da je pri najstniku, ki je zaradi rekordne odškodnine že tako ali tako pod drobnogledom, manj lahko več.

Real ga ni pripeljal zato, da bi sedel na klopi. Toda če bo šlo vse po Mourinhovem načrtu, bo do začetne enajsterice prišel takrat, ko bo nanjo pripravljen – ne takrat, ko bo to zahtevala njegova cena.

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Jose MourinhoReal Madridla ligaYan DiomandeFranco MastantuonoArda GülerBrahim DiazXabi AlonsoLeipzigFiorentinaBetis

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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