Najdražja tekma vseh časov in najmočnejše sporočilo (VIDEO)

Razplet svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi je dobil prostor tudi v ameriških medijih. Naslovnice časopisov New York Times, Washington Post in Wall Street Journal so krasile fotografije Ferrana Torresa, strelca edinega gola v finalu mundiala med Španijo in Argentino. Šampionat, ki je 39 dni razvnemal nogometno skupnost in jo tudi polariziral, je zasluženo pripadel odlično organizirani evropski reprezentanci. Finale 23. svetovnega prvenstva v nogometu je tudi uradno postal najdražja tekma doslej, cene vstopnic so namreč na sekundarnem trgu dosegle rekordno visoko povprečje 11.000 dolarjev (približno 9650 evrov). To je bilo vsaj delno pričakovano. Država s 340 milijoni prebivalcev premore dovolj ljudi z veliko kupno močno, ki jih pritegne kakršenkoli spektakel, četudi ...