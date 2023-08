Najhitrejša najstnica iz Zaragoze zdaj še nad Agležinje

Ženski nogometni mundial »tam doli« se bo z nedeljskim finalom Angležinj in Špank opoldne po evropskem času zapeljal na cilj. V Sydneyju bodo imele Angležinje edinstveno priložnost, da združijo celinska naslova, so namreč evropske prvakinje, naslov svetovnih še lovijo. Tudi Španke so se prvič uvrstile v finale.

Svetovno prvenstvo, ki ga je poleg Avstralije gostila še Nova Zelandija, je že postavilo številne rekorde (polfinalni dvoboj Avstralk in Angležinj je pred televizijske zaslone privabil skoraj 40 odstotkov prebivalcev 27-milijonske Avstralije, dobrih 11 milijonov) in dalo največje junakinje ter poraženke (branilke naslova Američanke, ki so ostale tudi brez boja za tretje mesto). Med prve spada Španka Salma Paralluelo, najbrž igralka z najbolj zanimivim športnim ozadjem. V četrtfinalu je v podaljšku zabila odločilni gol proti Nizozemkam za zmago z 2:1, proti Švedinjam v polfinalu (2:1) pa prvega.

Športno poreklo trenutno najbolj priljubljene španske nogometašice je impresivno. FOTO: Marty Melville/AFP

Devetnajstletnica iz Zaragoze je v izločilnem delu tekmovanja nenadejano postala najmočnejši adut selektorja Jorgeja Vilde. Španski mediji so med mundialom poročali o tem, da med šefom in igralkami ne vladajo najbolj pristni odnosi. Toda harmonija na igrišču je bila odlična in je tudi Španke popeljala v veliki finale proti favoriziranim Angležinjam.

Od atletike do žoge

»Las Rojas« (Rdeče) so v nogometno izrazito moški utrdbi nacionalne junakinje. »To je zame zelo čustveno, saj je to vrhunec našega poklica. Čudovito je osrečiti toliko ljudi,« je po polfinalnem trilerju proti Švedinjam v domovino poslal sporočilo 42-letni Vilda, ki je »izpustil duha iz steklenice«. Samo vprašanje trenutka je bilo, kdaj bo v tudi ženskem reprezentančnem nogometu Španija krojila svetovni in evropski vrh. Šele leta 2015 se je uvrstila na prvi mundial. Na klubski ravni je bila Barcelona v treh letih dvakrat najboljša v Evropi.

Dvakratna dobitnica ženske zlate žoge Alexia Putellas je v sporu s selektorjem, ker nima glavne vloge. Foto Hannah Mckay/Reuters

Prav iz katalonskega kluba prihajajo glavne španske igralke. Ob dvakratni dobitnici ženske »zlate žoge« Alexii Putellas, ki je v sporu s selektorjem, ker nima glavne vloge, je v najpomembnejših trenutkih zasijala njena klubska kolegica Salma Paralluelo. Športno poreklo trenutno najbolj priljubljene španske najstnice je impresivno. Do lanskega leta, ko se je reprezentantka v mlajših španskih selekcijah odločila le za nogometno žogo, je bila njena ljubezen tudi kraljica športov atletika. Bila je odlična atletinja, najboljša v Evropi in Španiji. Pri 16 letih je bila tretja na državnem prvenstvu v dvoranah na 400 metrov z rekordom kategorij do 18 in 20 let. Na članskem dvoranskem EP leta 2019 je bila druga najmlajša tekmovalka v zgodovini. Še istega leta je na tekmovanjih na prostem na 400 metrov z ovirami s časom 57,43 postavila svetovni rekord v kategorijah do 18 let. Poleti je nastopila na evropskem festivalu mladih (letos je bil gostitelj Maribor) in osvojila dve zlati kolajni.

Salmin oče je Španec, mama prihaja iz Ekvatorialne Gvineje. Njena hitrost je simbol španske napadalne in hitre igre, ki je navdušila tudi švedskega selektorja. »Upam, da bo Španija svetovna prvakinja, vedno občudujem napadalni slog igre,« je povedal Peter Gerhardsson.