Najhitrejši nogometaš italijanske lige se seli k Wolverhamptonu

Jackson Tchatchoua, do nedavnega član italijanske Verone, se seli v angleško ligo k Wolverhamptonu. Otoški mediji poročajo, da so volkovi zanj plačali 12 milijonov evrov, kamerunski reprezentant pa je podpisal petletno pogodbo.

»Vesel in navdušen sem, da sem tukaj. Premier liga je bila del mojih sanj in je korak, ki ga želim narediti v svojem življenju. Prepričali so me tudi zgodovina kluba, stadion in navijači,« pravi hitri branilec, ki je lani na eni izmed tekem prve italijanske nogometne lige tekel s hitrostjo 36,3 kilometrov na uro, česar ni presegel noben drug nogometaš.

Od lani naprej v Belgiji rojeni nogometaš nosi dres kamerunske reprezentance. »Moji prvi vtisi so, da imamo tukaj vse. Klub ni prevelik ali premajhen. Govoril sem z nekaterimi ljudmi iz moštva in vsi tukaj zelo uživajo. Čutim dobro vzdušje in selo sem navdušen nad igranjem,« je po podpisu pogodbe še povedal za klubsko spletno stran.

Hitri 23-letni branilec je kariero sicer začel pri domačem Charleroiju, s katerega je lansko zimo po posoji za tri milijone prestopil v Verono. V italijanski serie A je odigral 62 tekem, petim asistencam pa je dodal tudi dva zadetka. V Wolverhamptonu bo imel zahtevno delo, saj se bo klub tudi letos boril za obstanek med angleško elito.