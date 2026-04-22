Najhujša kriza stoletja je sodu izbila dno, Chelsea znova išče trenerja

Londonski nogometni velikan Chelsea je v sredo tudi uradno odpustil glavnega trenerja Liama Roseniorja. Klub je v izjavi zapisal, da odločitve ni sprejel zlahka. »Zadnji rezultati in predstave so padli pod potrebne standarde, čeprav je v tej sezoni še veliko v igri,« so zapisali pri Chelseaju. Ob tem so se Roseniorju zahvalili za delo in dodali, da mu vsi v klubu želijo uspeh tudi v prihodnje.

Neposreden povod za menjavo je bil torkov poraz pri Brightonu z 0:3. Rosenior je po tekmi ostro kritiziral svoje moštvo in predstavo označil za zelo slabo, Chelsea pa je s tem dosegel najslabši prvenstveni niz po letu 1912, saj je izgubil pet tekem zapored brez doseženega gola.

Do konca sezone bo prvo ekipo kot začasni trener vodil Calum McFarlane. Chelsea je v isti izjavi poudaril, da bo ekipo prevzel kot začasni trener do konca sezone, klub pa bo ob podpori obstoječega strokovnega štaba skušal izboriti evropsko vozovnico in napredovati v pokalu FA.