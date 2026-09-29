Najhujši finančni škandal: Manchester Cityju grozi celo izključitev

Vodstvo elitne angleške nogometne lige je danes uradno potrdilo, da je neodvisna komisija spoznala Manchester City za krivega resnih kršitev finančnih pravil. Meščani bodo izkoristili vse pravne poti in se uradno pritožili na odločitev.

Čeprav so podatki najprej zaokrožili v javnosti kot medijski ekskluzivni prispevki, je vodstvo »premier league« zdaj izdalo uradno izjavo, ki potrjuje krivdo kluba v kar 114 od 115 točk obtožnice. Preiskava in tajno zaslišanje sta se nanašala na devetletno obdobje med sezonama 2009/10 in 2017/18. Komisija je ugotovila hude sistemske kršitve. V ospredju so navidezne (sham) pogodbe.

Odgovorni pri Manchester Cityju so prirejali fiktivne sponzorske pogodbe in komercialne dogovore, s katerimi so umetno napihnili klubske prihodke za več kot 900 milijonov funtov oziroma za več kot 1,05 milijarde evrov ter s tem prikrili dejanske stroške. Klub je revizorjem in regulatorjem pošiljal netočne finančne izkaze, s čimer je dajal lažen vtis, da spoštuje pravila finančnega ferpleja. Podrobnosti o dejanskih plačilih in prejemkih igralcev ter trenerjev (med njimi nekdanjega stratega Roberta Mancinija) niso v celoti razkrili. Klub je bil spoznan za krivega tudi v večini točk, ki so mu očitale, da med dolgoletnim postopkom ni sodeloval z ligo v dobri veri.

Vodstvo kluba skoraj desetletje sistematično kršilo pravila

»Jedro odločitve potrjuje dejstva o tem, kaj se je dogajalo pri Manchester Cityju. Podrobno opisuje, kako je klub skoraj celo desetletje sistematično kršil pravila premier league,« je ob razkritju kršitev opozoril Richard Masters, izvršni direktor elitne angleške lige.

V taboru aktualnih angleških prvakov vztrajajo pri svoji nedolžnosti. V uradni izjavi za javnost so zapisali, da so nad mnenjem komisije razočarani in presenečeni ter da imajo neizpodbitne dokaze v prid svojemu stališču. Predsednik kluba Haldun Al Mubarak je navijačem sporočil, da se okoli njih dviga veliko prahu, a se ni spremenilo nič. Napovedal je brezkompromisni pravni boj.

Postopek s to zgodovinsko odločitvijo tako še zdaleč ni končan. Vodstvo Manchester Cityja bo izkoristilo vse pravne poti in se uradno pritožilo na odločitev. Kakšna bo kazen, v tem trenutku še ni določeno. Iz lige so sporočili, da bo kazen predmet ločenega zaslišanja pred neodvisno komisijo. Ker gre za najhujši finančni škandal v zgodovini tekmovanja, so na mizi prav vse možnosti: od zgodovinsko visokega odvzema točk, ogromnih denarnih kazni, odvzema v tistem obdobju osvojenih lovorik, pa vse do izključitve iz premier league in selitve v nižje lige.