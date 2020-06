Najhujši tekmeci odpirajo lov na vodilno Olimpijo

Ljubljana – Slovenski ljubitelji nogometa so vendarle dočakali nadaljevanje državnega prvenstva, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prekinili pred tremi meseci. Uvodni tekmi 26. kroga sta na sporedu danes v Kidričevem (19.00) in Celju (21.00).Nogometaši Aluminija, ki na lestvici 1. SNL držijo tretje mesto, gostijo igralce petouvrščene Mure. Toda gostiteljem se štart ni posrečil po željah, saj po prvem polčasu zaostajajo z 0:1. »Črno-bele« je v 19. minuti v vodstvo popeljalCeljani, ki so z istim številom točk kot tekmeci iz Kidričevega drugi za vodilno Olimpijo, se bodo ob 21. uri na svojem terenu pod žarometi pomerili z nogometaši velenjskega Rudarja.