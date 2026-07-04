Najlepša pravljica mundiala: Občutek je bil, kot da spremljamo finale

Zelenortski otoki so spisali eno najlepših nogometnih zgodb na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Debitanti so presenetili velesile, se prebili v izločilne boje in nato po izjemnem odporu ter podaljšku izpadli proti Argentini. Afriške borce doma kljub porazu častijo kot junake.

V prestolnici Praii so v zgodnjih sobotnih urah odmevali aplavz, bobni, trobljenje avtomobilov in glasba. Tesen poraz proti Argentini ni prinesel joka, temveč slavje. Tubaroes azuis oziroma modri morski psi so namreč na mundialu dokazali, da se lahko kosajo tudi z največjimi.

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha je z izjemnimi obrambami na mundialu osvojil tudi družbena omrežja: število njegovih sledilcev je s približno 50.000 poskočilo na več kot 19 milijonov. FOTO: Paul Childs/Reuters

Zelenortski otoki, otoška država s približno pol milijona prebivalci, so prvenstvo odprli z zgodovinskim remijem proti Španiji, svetovni prvakinji iz leta 2010 in štirikratni evropski prvakinji. Točko so nato odščipnili še Urugvaju in Savdski Arabiji, v izločilnih bojih pa so bili blizu eni največjih senzacij turnirja.

Dvakrat vstali proti svetovnim prvakom

Argentinci so proti afriškemu avtsajderju pričakovali precej lažje delo, a so se znašli v izjemno zahtevnem dvoboju. Zelenortski otoki so se dvakrat vrnili v igro, njihovi navijači pa so po izenačenju Deroya Duarteja v drugem polčasu začeli verjeti, da je mogoče prav vse.

Napetost je trajala do zadnjih minut podaljška. Argentinci so šele v 111. minuti znova povedli, ko je Diney Borges žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Končnih 3:2 je branilcem naslova prineslo napredovanje v obračun z Egiptom.

»Izgubili smo tekmo, a se počutimo, kot da smo zmagali, saj smo se odlično kosali s svetovnimi prvaki,« je za AFP dejal navijač Adilson Soaresz. »Zelenortski otoki so bili veličastni.«

Podobno je dogajanje opisal diplomat Armando Lopes: »Občutek je bil, kot da spremljamo finale svetovnega prvenstva. Kdo bi si sploh lahko predstavljal, da bo Zelenortska republika na mundialu prisilila Argentino v podaljške?«

Odšli so z dvignjeno glavo

Otoška država v Atlantiku je tako postala ena od pravljičnih zgodb letošnjega razširjenega turnirja z 48 ekipami in močno presegla vsa pričakovanja. Slavje v Praii se je nadaljevalo skoraj do tretje ure zjutraj, na ulicah pa so odmevali zvoki vuvuzel in glasba v živo.

»Zelenortski otoki zapuščajo svetovno prvenstvo z dvignjeno glavo,« je dejal navijač Pedro Ramos iz navijaške cone v Praii. »Bili smo tako blizu zmagi nad Argentino. Dovoljeno nam je bilo sanjati.« Navdušen je bil predvsem nad tem, da so modri morski psi pošteno namučili Argentince in jih prisilili v maksimalen napor.

Navijači Zelenortskih otokov po junaški predstavi proti Argentini niso skrivali ponosa na svojo reprezentanco. FOTO: Jose Correia/AFP

Bubista: Tekma naših življenj

Selektor Zelenortskih otokov Bubista je pred tekmo z Argentino poudarjal, da njegovi nogometaši nimajo razloga za strah.

»Lahko smo mirni, saj smo si zaslužili mesto v izločilnih bojih, nimamo se česa bati in nam ni treba pretirano skrbeti,« je dejal. »Zavedamo se pomena tekme, ki je pred nami. To je tekma naših življenj, a v njej bomo uživali in dali vse od sebe.«

Pravljica v turnirju velikanov

Razširjeni mundial je ponudil nekaj velikih presenečenj in lepih zgodb, vendar se je pred osmino finala v precejšnji meri znova vzpostavilo uveljavljeno razmerje moči.

Med 16 ekipami, ki so še ostale na turnirju, jih sedem prihaja iz Evrope, štiri iz Južne Amerike, tri iz Severne in Srednje Amerike, dve pa iz Afrike. Na zaključnem turnirju ni več ekip iz Azije ali Oceanije.

V osmini finala prejšnjega svetovnega prvenstva leta 2022 je nastopilo osem evropskih reprezentanc, dve južnoameriški, dve afriški, tri iz azijske konfederacije in ena iz Severne ter Srednje Amerike.