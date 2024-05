Najpomembnejši pripravljalni načrt je, da bodo na dan D v optimalni formi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometni reprezentanti zaključujejo ligaško sezono. Ni vseeno, v kakšnem stanju bodo prišli na reprezentančni zbor. Selektor Matjaž Kek bo imel na voljo različno pripravljene igralce, med njimi bo veliko povsem izčrpanih po naporni sezoni, drugi bodo spočiti in polni zanosa.

Kaj čaka selektorja, kako bo izpeljal priprave, se je pojavil nov močan adut in ali so se možnosti Slovenije v skupini povečale ali zmanjšale? To je nekaj ugank, ki vznemirjajo navijače.

»Naj se, kdor seveda to najbolj potrebuje, umakne in kolikor se le da, oddalji od nogometa – za tri, štiri dni, teden,« svetuje igralcem bivši selektor Slaviša Stojanović.