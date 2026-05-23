Najprej Carvajal, sedaj Real zapušča tudi Alaba

Potem ko je po 23 letih igranja za beli balet odhod napovedal Dani Carvajal, je sedaj jasno, da bo po koncu sezone klub zapustil tudi eden najboljših avstrijskih nogometnih igralcev Davida Alaba. Španski nogometni velikan z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili v petek. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu onstran velike luže, poroča AFP.

Alaba se je belemu baletu pridružil kot prost igralec leta 2021, potem ko je končal sodelovanje z Bayernom iz Münchna. Z galaktiki je dvakrat osvojil ligo prvakov, svetovno klubsko prvenstvo, Uefin superpokal, špansko la ligo, superpokal ter pokal copa del rey.

Dunajčan nigerijsko-filipinskega porekla je bil kar desetkrat izbran za avstrijskega najboljšega nogometnega igralca leta, dvakrat v letih 2013 in 2014 pa je bil v državi, nori na zimske športe, izbran za najboljšega avstrijskega športnika leta.

Za Real Madrid je odigral 131 tekem. »Real Madrid izraža svojo hvaležnost in vso svojo naklonjenost igralcu, ki je bil del ekipe, ki je zaznamovala eno najuspešnejših obdobij v naši zgodovini,« so iz kraljevega kluba ob slovesu Avstrijca zapisali v izjavi.

Real Madrid se bo danes na stadionu Bernabeu pomeril z Athletic Bilbaom na zadnji ligaški tekmi sezone. Barcelona si je sicer že zagotovila naslov.