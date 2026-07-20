Najprej Egnatia, nato v Armenijo ali na Irsko po podvig

Slovenski prvaki bodo morali najprej izločiti albansko Egnatio, nato bi se za preboj v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov pomerili s Shamrock Rovers ali Ararat-Armenio. Tekmece v tretjem krogu so dobili tudi Aluminij, Koper in Bravo.

Nogometaši Celja so na ponedeljkovem žrebu v Nyonu izvedeli, kaj jih čaka ob uspehu proti Egnatii. V tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov bi se pomerili z boljšim iz dvoboja med irskim prvakom Shamrock Rovers in Ararat-Armenio. Prvo tekmo bi 4. ali 5. avgusta igrali na stadionu Z’dežele, povratno 11. avgusta v Dublinu ali Erevanu.

A Celjani še ne smejo gledati predaleč. Prva tekma drugega kroga proti albanskemu prvaku bo v sredo v gosteh, povratna pa 28. julija ob 20.15 v Celju. Egnatia je v prvem krogu prepričljivo izločila moldavski Petrocub s skupnim izidom 7:2.

Trener Vitor Campelos je že po prvem žrebu poudaril, da si je Egnatia evropsko vozovnico prislužila z naslovom državnega prvaka in si zato zasluži spoštovanje. Obenem zaupa kakovosti svojega moštva. »Evropskega izziva se bomo lotili spoštljivo, a samozavestno in z jasnim ciljem: napredovati ter nadaljevati celjsko evropsko pravljico. Če bomo takšni, kot verjamem, da smo lahko, lahko premagamo kogarkoli,« je dejal za klubsko spletno stran.

Morebiten poraz proti Egnatii še ne bi pomenil konca celjske evropske poti. Slovenski prvaki bi se preselili v tretji krog kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi jih prav tako čakal poraženec dvoboja Ararat-Armenia – Shamrock Rovers.

Tekmece so dobili tudi trije slovenski predstavniki v konferenčni ligi. Aluminij bi po morebitnem uspehu proti Dinamu iz Tirane igral z boljšim iz para FCSB – Auda, Koper bi ob napredovanju proti Runaviku pričakal zmagovalca dvoboja Lugano – Dukagjin, Bravo pa bi po uspehu proti Škendiji igral proti Malishevi ali Hibernianu. Tekme tretjega kroga konferenčne lige bodo 6. in 13. avgusta