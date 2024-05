Najprej London, nato še Berlin

V nadaljevanju preberite;:

Na tribuni slavnega Wembleyja bo Slovenijo zastopal prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, na igrišču pa bo glavni dirigent sodnik Slavko Vinčić. Na poti do svetega grala v evropskih klubskih tekmovanjih, finala lige prvakov, je imel 44-letni Vinčić tudi vmesno postajo, ki je veljala za preizkušnjo, iz kakšnega testa je in ali je sploh lahko kos zahtevni nalogi. Finale evropske lige med Eintrachtom in Rangersom je ob pomoči pomočnikov (v njegovo posadko spadata še stranska sodnika, Korošec Tomaž Klančnik in Ljubljančan Andraž Kovačič) opravil brezhibno, zaradi česar njegovega preboja v elitno skupino osmih "petzvezdičnih" sodnikov ni bilo več mogoče ustaviti.