Najprej se je sprl, potem odšel k navečjim tekmecem

Nekdanji dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu Karim Benzema je v savdski nogometni ligi zamenjal klub. Nekdanji francoski reprezentant je iz Al-Itihada prestopil k največjemu tekmecu Al-Hilalu.

Po poročanju francoskih medijev se je 38-letni Benzema sprl z vodstvom Al-Itihada glede podaljšanja pogodbe. Nekdanji nogometaš Real Madrida je zdaj podpisal pogodbo z vodilnim klubom lige Al-Hilalom za leto in pol. Pri Al-Itihadu je Francoz alžirskega rodu na leto zaslužil 100 milijonov evrov, dobro polovico so mu navrgle še druge komercialne dejavnosti.

Benzema je v Savdsko Arabijo prispel leta 2023, kar je bil eden najodmevnejših prestopov v zgodovini lige. Pri Al-Itihadu je napadalec v dveh sezonah in pol dosegel 54 golov na 83 tekmah in lani osvojil naslov prvaka.

Ta uspeh bi lahko letos ponovil pri Al-Hilalu, ki ga vodi italijanski trener Simone Inzaghi in kjer bo moči združil z znanimi igralci, kot so Darwin Nunez, Theo Hernandez in Kalidou Koulibaly.