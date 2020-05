FOTO:Najprej sistematično zmleli Messija, v soboto bodo zasenčili tudi Evropo

Vrnitev bundeslige je načrtovana za soboto ob klasični uri 15.30.

Namesto o koronavirusu navijači že razmišljajo o izidu tekem.

Zgodba o uspehu temelji na planskem gospodarstvu po letu 2000.



Najmanj tujcev ima na voljo prav vodilni Bayern

Robert Lewandowski je najboljši strelec te nemške sezone. FOTO: AFP



Druga svetovna vojna? Nemci so se lovili vse do leta 1963

7,9 milijarde evrov je vreden igralski kader klubov v angleški premier league, 4,2 milijardi evrov kader v bundesligi.



75 milijonov evrov letno namenili za mladinski pogon

Podroben spored nemške sezone. FOTO: Delo



Angleži daleč spredaj, toda sobota je dan za nemški nogomet

Začasna nogometna realnost: sobotni derbi med Borussio in Schalkejem v Dortmundu bo minil brez navzočnosti gledalcev. FOTO: AFP

Pojutrišnjem bodo odprli nogometni ples v državi Evropske unije z največjim številom prebivalcev. Skorajšnja vrnitev bundeslige je odlična novica za nogometno družino in ni čudno, da so prvi prižgali luč za čudovito igro z žogo prav v Nemčiji. Favorit za (nov) naslov prvaka je znan: to je odlično organizirani bavarski stroj Bayern.Navijači nestrpno odštevajo dneve do začetka prvenstva, še bolj neučakana pa je industrija športnih stav, ki je usodno odvisna od življenja športa. Stavne hiše poznajo tudi favorite za naslov prvaka sezone 2019/20: to sos kvoto 1,2 (vložen evro bi prinesel 20 centov zaslužka),(kvota 6,5),(10),(100) in(200), drugi logično kotirajo v ozadju.V resnici je favorit le eden, to je Bayern, vsak drugačen razplet sezone kot jubilejni 30. solatni krožnik v rokah Bavarcev bi bil presenetljiv. FCB je torej doslej osvojil 29 naslovov prvaka (in le eden datira v obdobje pred ustanovitvijo bundeslige v letu 1962), sledijoz devetimi (drži obratno, le en naslov je osvojil v obdobju bundeslige, in sicer leta 1968), Dortmund (8) in(7), toda slednji se je nazadnje veselil davnega leta 1963.Razmerje moči je tesno povezano s tržno vrednostjo kadra, ki ga imajo na voljo najvidnejši klubi. Tudi po tem merilu kotira na vrhu isti klub, »lestvica« (v milijonih €) pa je naslednja: Bayern 757, Dortmund 586, Leipzig 523, Leverkusen 383, Borussia M. 250 in Schalke 212, preostali člani 18-članskega tekmovanja se borijo s kadrom, katerega skupna vrednost ne presega – po oceni portala Transfermarkt – 200 milijonov evrov. Zanimivo, Bayernov trenerima na voljo »le« 15 tujcev, največ jih premorejo v prvih ekipah Leipzig (21), Schalke (20) in(20).Tudi v boju za najboljšega strelca sezone namenjajo stavnice največ možnosti za lovoriko, prvemu topničarju Bavarcev. Lewandowski tekmuje s kvoto 1,2,(Leipzig) 4,220,290,(vsi trije Dortmund) 300, … Realne možnosti za individualni uspeh si resda lastita le Poljak (21 golov) in leipziški »rdeči bik« Werner (21).Kakorkoli, Bayern je začel dominirati prav v sodobni zgodovini nemškega nogometa, prej so vendarle vladali drugi. Od konca druge svetovne vojne do leta 1963 je denimo vladala prava zmeda tudi v nemškem nogometnem prvenstvu, predvsem v zahodni Nemčiji. Zavezniki, ki so uspešno zmleli nacistični režim, so namreč razpustili vse organizacije in druge oblike prejšnjega povezovanja, tudi športne, današnja bundesliga je zagledala luč sveta šele leta 1962 na zasedanju v Dortmundu, krstna sezona 1963/64 je denimo pripadla. Nato se je »pojavil« Bayern, ki je odtlej zagospodaril (zahodni) Nemčiji.V soboto bodo odprli tekmovanje z najvišjim povprečnim obiskom v Evropi, četudi brez navzočih na štadionih. To priča o mikavnosti bundeslige in slogu igre, ki ga gojijo v Nemčiji. Zadnja zgodba o uspehu sega na prelom tisočletja, ko sta Nemška nogometna zveza in vodstvo bundeslige sprejela odlok, po katerem so morali vsi klubi ustanoviti mladinske akademije, v katerih bi zoreli lokalni fantje s potencialom za državno reprezentanco. Do leta 2010 so klubi v 1. in 2. ligi namenili po, v katerem je igralostarosti. Na ta način so povečali število nogometašev, starih največ 23 let, v nemškem prvenstvu s 6 % v letu 2000 na 15 % leta 2010. Ni bilo čudno, da so Nemci želi uspehe v večini mlajših reprezentančnih selekcij in dosegli vrhunec leta 2014, ko so v finalu mundiala v Braziliji po podaljšku strli tedaj favorizirano Argentino na čelu zNemški nogomet doslej ni »igral« tvegano. Ohranja pravilo, po katerem klubi ne smejo izpustiti iz rok več kot 49 odstotkov glasovalnih pravic, pomembno je tudi spoštovanje finančnega ferpleja in pravil licenciranja. Morda je tudi zavoljo tega bundesliga »šele« na četrtem mestu v Evropi po merilu kumulativne vrednosti igralskega kadra (premier league 7,9 milijarde, primera division 5,1 milijarde, serie A 4,5 milijarde, bundesliga 4,2 milijarde, ligue 1 3,2 milijarde, preostale lige pod milijardo).Toda v soboto bodo na piedestalu prav Nemci, ki jim bo v hudi suši dogodkov zavidala celotna svetovna nogometna javnost. Bomo videli, kako uspešno bodo v soboto nadaljevali 57. sezono bundeslige, v kateri smo doslej zabeležili tudi devet »hat-trickov« … Najbolj živahno bo v deželi Severno Porenje-Vestfalija, ki premore sedem prvoligašev, preostale največ po dva.