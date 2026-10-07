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Nogomet

Najprej Slovenke, šele nato Barcelona in Manchester United

Kaj sledi po tekmi Slovenije na Škotskem? Po dolgem premoru se bo vrnil klubski nogomet z enim najbolj zanimivih koncev tedna v sezoni, še prej ženski nogomet.
Kylian Mbappe je napadalec Reala, ki bo igral prvo tekmo po dolgem premoru v soboto zvečer. FOTO: Pablo Morano/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe je napadalec Reala, ki bo igral prvo tekmo po dolgem premoru v soboto zvečer. FOTO: Pablo Morano/Reuters
F. T.
7. 10. 2026 | 09:00
5:41
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Kaj sledi po tekmi Slovenije na Škotskem? Po dolgem reprezentančnem premoru se bo klubski nogomet vrnil z enim najbolj zanimivih koncev tedna dosedanjega dela sezone. V Angliji izstopata obračuna Manchester United – Tottenham in nedeljski spektakel Liverpool – Manchester City, v Španiji bodo na delu vsi trije velikani, slovenske oči bodo uprte predvsem v Jana Oblaka, Jako Bijola in Benjamina Šeška. Prva dva se iz reprezentance vračata neposredno v ligaški ritem, medtem ko se Šeško sooča z neugodno poškodbo golenice. Manchester United ima ob tem dolg seznam poškodovanih igralcev.

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Benjamina Šeška poskušali speljati najmanj trije

Kljub vsemu bodo odprle konec tedna slovenske nogometašice, ki bodo sprejele izjemno pomemben izziv že v petek. Izbranke selektorja Saše Kolmana bodo igrale v Turčiji.

Petek odpirajo Slovenke v Turčiji

Turčija – Slovenija (petek, 18.00): Slovenke odpirajo dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027, v katerih sta na sporedu dve tekmi, zato utegne biti predvsem prvi dvoboj precej previden. V izločilnih obračunih je rezultat prve tekme pogosto pomembnejši od lepote igre. Slovenija bo v Istanbulu iskala predvsem izhodišče za povratno tekmo.

Slovenke bodo sprejele izziv v Turčiji. FOTO: Jože Suhadolnik
Slovenke bodo sprejele izziv v Turčiji. FOTO: Jože Suhadolnik

V soboto najprej Bijol, nato Oblak

Arsenal – Leeds (sobota, 13.30): Za Jako Bijola prihaja ena najzahtevnejših možnih nalog. Arsenal pred reprezentančnim premorom ni bil brezhiben, saj je nazadnje izgubil proti Brightonu, toda na Emiratesu ostaja izrazit favorit. Leeds bo moral preživeti začetni pritisk gostiteljev. Bijol je za Slovenijo v zadnjem reprezentančnem ciklu igral po 90 minut proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici, v Leedsu pa v zadnjih prvenstvenih tekmah pred premorom ni dobil minut. Arsenal ima nekaj zdravstvenih težav, med drugim je poškodovan William Saliba, več igralcev je vprašljivih, toda razlika v individualni kakovosti ostaja velika.

Jan Oblak FOTO: Paul Ellis/AFP
Jan Oblak FOTO: Paul Ellis/AFP

Alaves – Atletico Madrid, 16.15: Jan Oblak prihaja iz reprezentance v dobri tekmovalni formi. Proti Škotski ni prejel gola, enako proti Severni Makedoniji, proti Švici pa je kljub dvema prejetima zadetkoma zbral šest obramb. Atletico je favorit tudi na Mendizorrozi, vendar to praviloma ni teren za lahke zmage. Zadnji medsebojni dvoboji so bili tesni: Atletico je januarja letos zmagal z 1:0, pred tem pa sta se moštvi razšli z 1:1 in 0:0. Trg Atletico postavlja približno pri kvoti 1,80 do 1,90 za zmago.

Barcelona – Getafe, 18.30: Barcelona je začela sezono na vrhu lestvice in doma proti Getafeju bo izraziti favorit. Katalonci imajo toliko kakovosti v napadu, da Getafe težko zdrži vseh 90 minut brez prejetega zadetka, vprašanje pa je predvsem, koliko časa bo gostom uspelo ohranjati ravnotežje. Barcelona v zadnjih tednih sodi med najbolj vroče evropske ekipe.

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Prvi se mu je odrekel Čeferin, sledili so drugi, zdaj še Grk in Nemec

Manchester United – Tottenham, 18.30: Najbolj nepredvidljiva sobotna tekma. United ima po petih tekmah le pet točk, Tottenham je še brez zmage in je na dnu lestvice. Za nameček imata kluba nenavadno veliko težav s poškodbami. Za slovenske ljubitelje nogometa je ključno vprašanje Benjamin Šeško. Napadalec Uniteda ima poškodbo golenice, zaradi katere ni igral za Slovenijo, trenutno pa ga napovedi uvrščajo med igralce, ki bi se lahko vrnili šele konec oktobra.

Benjamin Šeško FOTO: Phil Noble/Reuters
Benjamin Šeško FOTO: Phil Noble/Reuters

Real Madrid – Villarreal, 21.00: Villarreal praviloma premore dovolj kakovosti, da tudi Realu povzroči težave, toda Santiago Bernabeu ostaja drugačno okolje. Real bo po reprezentančnem premoru verjetno želel takoj prevzeti pobudo, zato je še zanimivejša kombinacija njegove zmage in golov kot gola enica.

V nedeljo derbi v Liverpoolu

Como – Roma (nedelja, 12.30): Ena najbolj zanimivih tekem. Roma je po petih krogih neporažena in vodi v serie A s štirimi zmagami in remijem, Como pa je dobil tri od prvih petih tekem. Roma dosega 2,8 gola na tekmo in prejema le 0,6, Como pa 1,8 in prejema 1,2. Como doma ni lahek tekmec, zato dvojka ni brez tveganja. Roma pa je trenutno dovolj stabilna, da bi morala odnesti vsaj točko.

Liverpool – Manchester City, 17.30: Vrhunec konca tedna. Anfield, Liverpool proti Manchester Cityju in tekma, pri kateri je pogosto nevarneje iskati zmagovalca kot gole. Zadnji veliki medsebojni obračun je aprila dobil City kar s 4:0, toda Anfield praviloma prinese drugačno dinamiko. Liverpool ima težave s poškodbami – Alexander Isak se je zaradi poškodbe predčasno vrnil iz švedske reprezentance –, obe moštvi pa imata dovolj napadalne kakovosti, da bi lahko odločil en sam trenutek.

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