Najprej zdravje, pri italijanskemu klubu so omejili vaje igre z glavco

Italijanski nogometni klub Como 1907 je v svoji akademiji uvedel nov protokol za zmanjšanje udarcev v glavo in boljšo zaščito zdravja mladih nogometašev. Klub bo postopno omejeval igro z glavo na treningih in tekmah, večji poudarek pa namenil razvoju tehnike, odločanja in igre z žogo.

Otroci, mlajši od deset let, žoge ne bodo smeli odbijati z glavo ne na treningih ne na tekmah. V starejših starostnih kategorijah bodo to prvino uvajali postopoma – z lažjimi žogami in omejenim številom ponovitev na posameznem treningu. Klub bo hkrati opustil nepotrebne vaje z igro z glavo pred in po tekmah ter skrbel, da žoge ne bodo preveč napolnjene.

Ukrepe podpira tudi nekdanji francoski reprezentant Raphaël Varane, član sveta za izobraževanje pri Comu. Spomnil je, da je pri 16 letih utrpel dva hujša pretresa možganov, med kariero pa se je seznanil z dolgoročnimi posledicami tovrstnih poškodb.

»Poznam veliko nekdanjih nogometašev, ki trpijo za demenco. Imamo odgovornost, da zaščitimo mlade igralce,« je dejal Varane.

Po njegovem mnenju poznejše uvajanje igre z glavo ne bo škodovalo razvoju nogometašev. Čas, ki ga mladi ne bodo namenjali tej prvini, lahko izkoristijo za izboljšanje tehničnih, taktičnih in gibalnih sposobnosti.

»Če otroci pri zelo mladih letih ne igrajo z glavo, to še ne pomeni, da te prvine pozneje ne bodo obvladali. Njihovi možgani se še razvijajo, zato moramo zmanjšati nepotrebne udarce v glavo,« je poudaril.

V Comu bodo izvajanje novih pravil med sezono spremljali skupaj s trenerji in starši ter po potrebi prilagodili ukrepe.