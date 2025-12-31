  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Najslabše moštvo angleške lige presenetilo Manchester United

    Rdeči vragi z Benjaminom Šeškom na čelu niso mogli streti Wolverhamptona.
    Benjamin Šeško (v skoku) je imel nekaj lepih priložnosti. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Benjamin Šeško (v skoku) je imel nekaj lepih priložnosti. FOTO: Phil Noble/Reuters
    M. Š., STA
    31. 12. 2025 | 00:02
    2:00
    Nogometaši Manchester Uniteda znova niso navdušili s svojo igro. V 19. kolu elitne angleške lige so Benjamin Šeško & Co. proti igralcem Wolverhamptona, ki so prikovani na dno lestvice, pred svojimi navijači iztržili zgolj neodločen izid 1:1.

    »Rdeči vragi« so sicer dobro odprli tekmo in z golom nizozemskega napadalca Joshue Zirkzeeja v 27. minuti prešli v vodstvo z 1:0. Toda tekmeci iz mesta, ki leži približno 20 kilometrov severno od Birminghama, se niso vdali. Ravno nasprotno; v 45. minuti so z zadetkom Čeha Ladislava Krejčija poravnali rezultat. To je bil – kot se je izkazalo pozneje – tudi končni izid, saj ne eni ne drugi niso več izkoristili svojih priložnosti. 

    Benjamin Šeško je odigral vso tekmo, med katero je bil zelo aktiven. Na vrata tekmecev je namreč sprožil kar šest strelov, vendar pa se ni vpisal med strelce. Najbližje golu je bil ob koncu prvega polčasa, ko je zadel vratnico. Enkrat je streljal za las mimo vrat, ob koncu dvoboja pa je po njegovem poskusu in obrambi vratarja Patrick Dorgu že zatresel mrežo. Gostitelji so se takrat že veselili vodilnega zadetka, vendar pa so ga sodniki zaradi prepovedanega položaja, v katerem je bil strelec, razveljavili.

    Tako je ostalo pri neodločenem izidu 1:1, s katerim so bili veliko bol zadovoljni nogometaši Wolverhamptona, ki ostajajo z naskokom zadnji na lestvici.

     

     

       

     

       

     

