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Nogomet

Najstnik iz Slonokoščene obale bo prekosil tudi Benjamina Šeška

Evropski klubski prvak Paris St-Germain ulovil 19-letnega napadalca Yana Diomandeja. Leipzig bo zaslužil med 90 milijonov evrov in 130 milijonov evrov.
V 18 mesecih je 19-letni Slonokoščenec Yan Diomande prehodil pot od neznanca iz ZDA  do napadalca za največje klube. FOTO: James Lang/ Imagn Images Via Reuters
Galerija
V 18 mesecih je 19-letni Slonokoščenec Yan Diomande prehodil pot od neznanca iz ZDA  do napadalca za največje klube. FOTO: James Lang/ Imagn Images Via Reuters
G. N.
29. 6. 2026 | 15:17
2:15
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Hrvaški reprezentant Joško Gvaridol je nogometaš, ki je nemškemu Leipzigu prinesel največjo odškodnino. Za prestop v Manchester City je zaslužil 90 milijonov evrov. Takoj za njim je slovenski biser Benjamim Šeško, za katerega je Manchester United Leipzigu plačal 76,5 milijona evrov. Zdaj se hrvaško-slovenskemu dvojcu obeta zdrs na lestvici. Evropski klubski prvak Paris St-Germain je že dosegel dogovor z mladim napadalcem iz Slonokoščene obale Yanom Diomandejem. Devetnajstletnega krilnega napadalca Leipziga je izbral trener Luis Enrique, ki je iskal zamenjavo za odhajajočega Gonçala Ramosa (ta se za 70 milijonov evrov seli k Milanu). Parižani bodo plačali med 90 milijonov evrov in 130 milijonov evrov.

Leipzig za svojega dragulja, ki ga je lansko poletje kupil iz Leganésa za 20 milijonov evrov.

Zgodba mladega Afričana je filmska, saj je njegov razvoj potekal z nepredstavljivo hitrostjo: pred 18 meseci je igral je na akademiji DME Sports Academy na Floridi, nakar je sledil prestop v Španijo k Leganésu, za katerega je profesionalno debitiral proti Real Madridu.

Leipzig ga je kupil po vsega 500 minutah članskega nogometa, v dresu nemškega prvoligaša pa je zbral 13 golov in 10 podaj.

Čeprav so Diomandeja od februarja glasno povezovali z Liverpoolom, klubom, ki ga obožuje njegov oče zaradi kultnega vzdušja na Anfieldu, je igralec jeziček na tehtnici prevesil na stran francoskih prvakov.

»PSG imam rad že od otroštva,« je iskreno priznal nogometaš, čigar tržna vrednost na portalu Transfermarkt trenutno znaša 90 milijonov evrov. 

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svetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Yan DiomandeSlonokoščena obalaParis St-Germain

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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