Najstnik v izdihljajih tekme zadel za Bayernovo zmago

Nogometaši Bayerna so v 28. kolu nemškega prvenstva v Freiburgu slavili zmago s 3:2. Bavarci so bili že na pragu drugega poraza v tej sezoni, mir v njihovo hišo pa sta po zaostanku z 0:2 prinesla dvakratni strelec Tom Bischof in komaj 18-letni Lennart Karl, ki je zmagoviti gol zabil v deveti minuti sodnikovega dodatka.

Münchenčanom je na štadionu Europa Park v Freiburgu kazalo že zelo slabo. Gostitelji so vodili z 2:0, potem ko sta v začetku drugega polčasa zadela Švicar Johan Manzambi in Lucas Holer v 71. minuti.

Izbranci gostujočega stratega Vincenta Kompanyja so v izdihljajih tekme vendarle osvojili vse tri točke. Najprej je dvakrat zadel v polno Tom Bischof, prvič v 81. minuti, drugič v drugi minuti sodnikovega podaljška, v izdihljajih tekme pa je po podaji Kanadčana Alphonsa Daviesa zmagoviti zadetek prispeval Lennart Karl.

V Leverkusnu kar devet golov

Na osrednji tekmi kola med Stuttgartom in Borussio iz Dortmunda se je zmage veselila zasedba iz Porurja. V finišu tekme je bil mož odločitve Karim Adeyemi, vodilni gol je dosegel v četrti minuti sodnikovega podaljška, zmago pa je dve minuti pozneje potrdil Julian Brandt.

V današnjih popoldanskih urah je bilo na sporedu še pet dvobojev. Največ golov so gledalci videli v Leverkusnu, kjer so domači farmacevti kar s 6:3 odpravili volkove iz Wolfsburga. Za gostitelje je dva gola dosegel Alejandro Grimaldo, po enega pa Patrik Schick, Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza in Malik Tillman. Za goste so zadeli Jonas Wind, Joakim Maehle in Christian Eriksen.

Antonio Nusa in Romulo sta bila strelca zmagovitih golov Leipziga za zmago v Bremnu z 2:1, Mainz pa je z enakim izidom v gosteh ukanil Hoffenheim. Za goste je oba gola dosegel Phillip Tietz. Borussia Mönchengladbach in Heidenheim sta se razšla z neodločenim izidom 2:2, HSV in Augsburg pa z 1:1.