Najstniškega zvezdnika Korena, slovenskega Yamala, že oblegajo

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Izbrance selektorja Boštjana Cesarja so na Brdu pri Kranju obiskali tudi mladi navijači, ki so dobili avtograme slovenskih reprezentantov, med njimi tudi mladega novinca Tiana Naija Korena.

Kot je dejal 16-letni sin Roberta Korena, ki velja za velikega talenta in ima za sabo uspešno sezono v Belgiji, kjer igra za Club Brugge oziroma njegovo mlado sekcijo, je v zadnjem letu podelil kar nekaj podpisov, »prej pa niti ne«.

Mladi Korošec ne čuti bremena

Kot pa pravi, ne čuti bremena tega, da je sin nekdanjega reprezentanta. »To, da sem njegov sin, je dobra stvar. Veliko je naredil v karieri. Kakorkoli pa me imenujejo, je v redu. Rad igram nogomet in v tem uživam,« je pojasnil in dodal, da tudi naziv »čudežnega dečka slovenskega nogometa« ni preveliko breme.

Zdaj je prvič v članski reprezentanci, ki bo najprej v četrtek ob 18. uri igrala v Stožicah s Ciprom. »Upam, da bom zaigral. Bomo videli. Moja naloga je, da pomagam ekipi. S soigralci, selektorjem, trenerji se dobro razumem, dobro se počutim. To je dodatna nagrada za trdo delo. Vesel in ponosen sem,« je zaključil Koren, o katerem je Cesar dejal: »Če je lahko pri teh letih za Španijo zaigral Lamine Yamal, lahko tudi on za Slovenijo.«

Šporar se vrača po daljšem odmoru

Andraž Šporar je eden izmed najizkušenejših reprezentantov, ki pričakuje dobro igro izbrane vrste proti Cipru in Hrvaški. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Precej več izkušenj z deljenjem podpisov in igranjem na članski ravni pa ima napadalec Andraž Šporar. »Prve podpise sem verjetno začel dajati pri Olimpiji, a je to 14 let nazaj,« se je najprej ozrl na preteklost in se nato obrnil tudi proti Korenu.

»Vidi se, da je zelo nadarjen. Pogovarjamo se z njim, na terenu ga usmerjamo in skrbimo, da se čuti čim bolj sprejet in lahko pokaže talent, ki ga zagotovo premore. To se vidi,« je nadaljeval Šporar, ki je imel ob koncu sezone nekaj težav, zaradi česar je nazadnje tekmo igral 8. aprila.

»Glava je z reprezentanco. Želel sem si biti zraven. Končno treniram normalno po nekaj zapletih ob koncu sezone. Upam na kakšne minute,« je dodal Šporar in malce spregovoril tudi o idejah v igri za Ciper v četrtek in Hrvaško v nedeljo v Varaždinu ob 20.45.

»Vsak selektor ima svoje ideje. Že na prvih dveh tekmah v marcu so se videle določene spremembe. Kaj smo točno delali na treningih, ne morem povedati, bomo pa to poskusili prenesti na igrišče najprej v četrtek in nato v nedeljo,« je zaključil Šporar.

Napadalec Slovana iz Bratislave bo na svetovnem prvenstvu, ki se bo 11. junija začelo v ZDA, Mehiki in Kanadi, navijal za Portugalsko in Cristiana Ronalda. »»Težko pa je izpostaviti le enega favorita ob toliko kakovostnih reprezentancah.«