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Nogomet

Najstniški zvezdnik Uniteda na pragu odmevnega prestopa

Sredi septembra je JJ Gabriel vodstvo Manchester Uniteda obvestil, da želi zapustiti klub. Sedaj se je odločil, kje bo nadaljeval kariero.
Prestop mora uradno odobriti tudi Fifa. FOTO: Froggatt Imago/Reuters
Galerija
Prestop mora uradno odobriti tudi Fifa. FOTO: Froggatt Imago/Reuters
T. E.
4. 11. 2026 | 11:42
4. 11. 2026 | 11:48
2:18
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Zgodba o odhodu mladega asa Manchester Uniteda dobiva epilog. Komaj 16-letni nogometni up JJ Gabriel je namreč blizu prestopa k madridskemu Realu, poroča TalkSPORT. Izjemno talentirani napadalec je septembra vodstvo obvestil, da želi zapustiti klub in od takrat ni vadil na športnem centru Carrington. 

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Preplah pri Manchester Unitedu: eden od največjih upov želi proč

Po poročanju portala je najstnik treniral v Madridu, kjer trenutno čaka na potrditev prestopa. Igralci z Otoka se lahko po pravilih ekipam pridružijo po dopolnjenem 18. letu starosti, a ima Gabriel tudi irski potni list, zaradi katerega lahko prestopi h kateremukoli klubu iz Evropske unije.

Prestop mora prej odobriti Svetovna nogometna zveza (Fifa), United pa mora za igralca z vzdevkom »Kid Messi« prejeti odškodnino, ki bi bila lahko po informacijah TalkSPORTA okoli 300 tisoč funtov (360 tisoč evrov). Zanj so se sicer zanimali številni največji evropski klubi, kot so Barcelona, Paris Saint-Germain in Bayern, a se je Gabriel na koncu odločil za beli balet. 

Gabriel je prvič v dresu Uniteda na zelenico stopil avgusta v letošnjem pripravljalnem obdobju. Na prijateljski tekmi z madridskim Atleticom je v igro vstopil v 82. minuti. Mesec pozneje je na svojem prvem nastopu v mladinski ligi prvakov blestel pred tehničnim direktorjem Jasonom Wilcoxom in zadel »hat-trick« proti azerbajdžanskemu Sabahu. Lani je bil najstnik izbran tudi za najboljšega igralca angleške premier league do 18 let. 

Za ekipo do 18 let je Gabriel zbral 32 nastopov in dosegel 29 zadetkov. Zaradi svojih odličnih predstav si je prislužil hvalo številnih znanih nogometnih strokovnjakov, nekdanji rdeči vrag Ryan Giggs pa je dejal, da je Gabriel »talent svoje generacije«. 

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Manchester UnitedJJ GabrielReal Madridprestop

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SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

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