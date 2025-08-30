Največja Olimpija in Maribor v lov za najboljšim Celjem

V nadaljevanju preberite:

Največja slovenska nogometna kluba Olimpija in Maribor sta debelo v senci najboljšega Celja. Nedeljski veliki derbi 7. kola 1. SNL v Stožicah ima zato manjšo napako, a bo le imel veliko tekmovalno težo: poraženec se bo, še preden se je dobro začelo, najbrž že poslovil od naslova državnega prvaka.

Konec zadnjega avgustovskega ligaškega dejanja komaj čakajo v taboru prvakov, zeleno-belih. Po že tako klavrnem evropskem poletju, ki jih je kljub res popolni zmedi zapeljal celo na prag tretje zaporedne uvrstitve v konferenčno ligo, nogometaše in trenerja Erwina van de Looija čaka dvotedensko »rudarjenje«. A najprej morajo razglašeni Ljubljančani, ki so se v Jerevanu izognili polomu in za slovo častno izgubili še drugič (2:3), izvleči »živo glavo« iz derbija, ki bo, kot kaže, minil z najmanj navijači na tribuni v zadnjih letih. Že sedem tekem v 1. SNL zeleno-beli niso premagali največjih tekmecev.

V Mariboru lažae dihajo, ne glede na podarjeno številčno prednost, ki je omogočila visoko zmago proti Radomljanom. Taktično-kadrovski prijemi vršilca dolžnosti trenerja Radovana Karanovića so vrnili pozitivni duh med vijolične. V Stožicah bodo v vlogi favoritov, pa naj se te vloge otepajo, kolikor hočejo. Zakaj?