Največja zmaga je Boštjanu Cesarju uspela v slačilnici

Dolgo je slovenska nogometna reprezentanca čakala na zmago, ki prinaša zares veliko, vse od minimalnega uspeha nad Slovaško v Stožicah in obstanka v B skupini lige narodov lani spomladi. Dočakala jo je na gostovanju, kjer je doslej pobirala le drobtinice, na Škotskem je igralcem in strokovnemu štabu Boštjana Cesarja uspel veliki met, po katerem je odmevalo v slačilnici, na letališču so sledili objemi, analiza in podoživljanje znamenite zmage na Hampden Parku (1:2; Christie; Matko, Šturm), ki je trajalo vse do pristanka na Brniku nekaj minut pred peto uro zjutraj. »Najbolj me veseli, da igralci še nimajo dovolj. Vidimo se že čez štiri tedne,« Cesar že pogleduje proti novembru. Z veliko vprašanji in neznankami je Cesar začel svoje prvo pomembno tekmovanje v selektorski vlogi in v 14 dneh ...